«Dottore, non ci lasci soli» 

Gli anziani uniti in un appello al nuovo medico: «Non ci lasci soli». Il primo gennaio è scaduto l’incarico temporaneo di Stefano Cogoni, i circa mille assistiti sono rimasti senza assistenza. Nelle settimane successive è arrivata la disponibilità a prenderne il posto da parte di Andrea Varsi, medico di base a Siliqua, non con un incarico provvisorio ma bensì da titolare.

Ma il giovane medico si è trovato davanti a un problema, la scarsità dei locali idonei e il prezzo degli affitti. Così come successo qualche settimana fa alla nuova pediatra, Sabrina Pilia, anche in questo caso la ricerca di un affitto a prezzi equi non è stata semplice e ora c’è il rischio che Varsi prenda servizio ad Assemini, in un ambulatorio condiviso con altri medici. Considerata la vicinanza, si parla di qualche chilometro, per l’Asl non ci sarebbero problemi.

I disagi ricadrebbero sulle spalle delle fasce più deboli: «Recentemente ho avuto febbre per giorni e mi sono ritrovato senza medico di base - dichiara Cristian Vargiu - io sono ancora in forze e posso gestire la situazione ma se il medico andrà ad Assemini ci saranno enormi disagi per anziani e persone in difficoltà». (ca. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA