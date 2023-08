Dottore in malattia, disagi per mezzo paese 

Il problema sembrava essere stato risolto a tempo di record: il medico di base che era andato in pensione il primo luglio – lasciando metà paese senza assistenza sanitaria – era stato sostituito dopo appena tre settimane. Al posto di Eligio Carta era arrivato Roberto Fadda, 46 anni, originario dell’oristanese e con esperienze anche negli Stati Uniti. Una parentesi rosa di un paio di settimane, perché da prima di Ferragosto l’ambulatorio del dottor Fadda è di nuovo chiuso (il medico, al momento, è in malattia). Il direttore del distretto sanitario Massimo Carboni nei giorni scorsi è stato così costretto a diramare una nuova nota: “Vista l'assenza del medico incaricato provvisorio di assistenza primaria dottor Fadda Roberto – si legge nel documento – gli assistiti in carico al sanitario potranno recarsi presso la guardia medica nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18.30”.

Caccia al sostituto

“Si chiede di dare massima diffusione alla popolazione – prosegue la nota della Asl – al fine di evitare disagi e permettere ai sanitari di erogare l'eventuale prestazione in sicurezza. Sarà cura della direzione sanitaria comunicare l’identificazione di un sanitario sostituto o la ripresa dell’attività del medico incaricato assente”.

Un disagio, in ogni modo, sia perché la guardia medica riceve solo due giorni la settimana, sia perché i pazienti per la prescrizione di farmaci devono presentare una serie di documenti e di certificazioni mediche. Ma soprattutto ancora non si sa se resterà il dottor Fadda o se si dovrà ricercare un nuovo medico di base. Per il sindaco Gianluca Dessì non si può andare avanti così: «La situazione è molto pesante – dice – con continui disagi per gran parte della popolazione. Mi auguro che nel giro di pochi giorni sia garantita l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini».

Documento congiunto

L’emergenza sanitaria è stata segnalata a più riprese dall’opposizione in Consiglio comunale. «Proporremo un documento congiunto da far firmare a tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza – spiega Livio Carboni, il capogruppo di Villasimius Bene Comune – in cui esprimiamo la necessità di dotare Villasimius almeno di un secondo medico. Ci auguriamo che il sindaco sia d’accordo, speriamo in ogni caso di riuscire a superare questa fase un po’ difficile». Per Dessì «nulla in contrario al documento unico, anche se non credo aiuti a risolvere la situazione così come non ebbe alcun risultato alcuni anni fa un documento simile proposto sempre dall’opposizione sulla carenza dei servizi bancari».

