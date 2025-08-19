VaiOnline
Dottorati di ricerca, bando per 151 posti all’Università 

C’è tempo sino al 15 settembre per iscriversi ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2025/2026. Il bando, pubblicato sul sito dell’ateneo, mette a concorso complessivamente 151 posti, distribuiti tra corsi di dottorato afferenti a diverse aree scientifico-disciplinari. Le domande, insieme a tutta la documentazione, andranno inviate entro le 12 del 15 settembre mentre le prove di ammissione saranno calendarizzate tra il 22 settembre e la prima metà di ottobre.

I posti banditi sono così ripartiti: 111 ordinari con borsa, 18 ordinari senza borsa, 22 riservati a candidati/e stranieri/e, di cui: 18 con borsa per titolari di titoli conseguiti all’estero, 3 per borsisti/e nell’ambito del progetto europeo Fitness (Horizon-Msca-2023-Dn), 1 per borsisti/e di Stati esteri.

Le borse di studio disponibili per la frequenza dei corsi di dottorato sono complessivamente 129; il sistema delle borse di studio poggia su una rete di finanziamenti diversificati, tra cui spiccano le 96 borse finanziate dal Programma Regionale Sardegna Fse+ 2021–2027. Queste si suddividono in: Linea A: 69 borse rivolte a giovani sotto i 35 anni, per progetti collegati ai fabbisogni delle imprese e ai settori strategici dell’economia regionale. Linea B: 27 borse destinate esclusivamente a giovani ricercatrici sotto i 35 anni, con focus su discipline Stem e settori quali Green and Blue Economy e Ict. Il percorso triennale dei dottorati – con avvio previsto per il 1° novembre 2025 – include obbligatoriamente un periodo di formazione e ricerca all’estero compreso tra 6 e 12 mesi.

