Dotta e Turella, icone granata: «Che bell’Esperia» 

L’Esperia si scopre ancora una volta squadra da playoff. Proprio come un anno fa, quando riuscì a infilarsi all’ultimo nella post season per poi spingersi fino alla finale promozione, i rossoblù hanno cambiato passo nel momento più delicato. La doppia impresa firmata sul parquet di Brindisi, imbattuto per tutta la regular season, ha regalato alla squadra di Federico Manca l’accesso ai quarti di finale di B Interregionale.

Ora sulla strada della Confelici c’è la Scandone Avellino, altra serie al meglio delle tre gare contro una delle grandi favorite per il salto di categoria insieme a Reggio Calabria. Un ostacolo di spessore assoluto: il club irpino ha costruito un roster ambizioso, sostenuto da investimenti importanti e da una piazza abituata a palcoscenici più prestigiosi.

L’Esperia, però, sembra aver smesso di guardare il nome dell’avversario. La sensazione è che il gruppo abbia ritrovato convinzione proprio nel momento decisivo, trascinato anche dall’energia di un ambiente che mercoledì scorso ha riportato al PalaPirastu circa 1600 spettatori.

Parola agli ex

A osservare con attenzione il percorso dei granata ci sono anche alcuni protagonisti degli anni più gloriosi della storia esperina. Tra questi Marco Dotta, classe 1964, parte della squadra che negli anni ‘80 arrivò a sfiorare la promozione in A2. Guardia elegante e di carattere, incarnava perfettamente lo spirito granata. «Questa Esperia mi piace molto», racconta, «Giordano adesso è ripartito davvero. Quando lui e Morgillo stanno bene diventano una coppia difficile da contenere. Mi piace tanto anche Picciau: ha quella grinta che serve sempre e per certi versi ricorda il mio modo di stare in campo».

Per Dotta, la doppia vittoria di Brindisi racconta molto del valore del gruppo: «Andare a vincere due volte su un campo imviolato per tutta la stagione significa essere una squadra solida e costruita bene. Non puoi ottenere risultati del genere se non hai qualità».

L’ex giocatore granata guarda con piacere anche al ritrovato entusiasmo attorno alla squadra: «Per l’ultima gara al PalaPirastu sono arrivate 1600 persone ed è un gran bel numero, un successo. Ai nostri tempi magari erano anche 3000 o 3500, ma il mondo è cambiato e oggi ci sono tanti più sport e tante più alternative. L’Esperia è sempre stata una società seria, con grande cuore. È una cosa che si tramanda nel tempo».

Turella applaude

Alla storia dell’Esperia è legato a doppio filo anche Massimo Turella, classe 1961, centro insuperabile sotto il tabellone e anche lui una delle icone esperine. Volto storico del basket cagliaritano e doppio ex della futura sfida con Avellino. «Negli ultimi anni mi sono un po’ allontanato dalla pallacanestro moderna», ammette sorridendo, «tra tiro da tre e pick and roll faccio fatica a riconoscermi. Però l’Esperia continuo a seguirla».

Turella evidenzia soprattutto il lavoro fatto dalla società: «Bisogna fare i complimenti alla dirigenza, che ha lavorato per riportare in auge una realtà che aveva attraversato momenti molto difficili».

L’ex pivot esperino sottolinea anche quanto fosse diverso il basket della sua epoca: «Noi giocatori locali avevamo più spazio e la possibilità di crescere. Oggi è cambiato tutto. Ma al di là di questo sono contento per quanto sta facendo la squadra e spero che possa ripetersi anche contro Avellino. L’entusiasmo si sente: adesso bisogna provare a trasformarlo in risultati».



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