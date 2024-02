“Dostoevskij” e la discesa agli inferi dei D’Innocenzo 

Un noir esistenziale, lisergico, cupo, senza speranza, ma completamente coinvolgente questo “Dostoevskij”, serie tv Sky Original, ideata, scritta e diretta da Fabio e Damiano D'Innocenzo passata alla settantaquattresima edizione del Festival di Berlino in anteprima nella sezione Berlinale Special, per poi arrivare prossimamente al cinema con Vision Distribution.

«Volevamo raccontare l'inverno di un essere umano intercettando i sapori, i profumi, un inverno malinconico che non finisce mai. E questo con un archetipo, quello del detective, ma del tutto scarnificato. Volevamo anche parlare della possibilità di un cambiamento, ovvero di poter scegliere cosa diventare», dice Fabio D'Innocenzo.

L'uomo in inverno di questa serie in sei episodi girata per la gran parte su un litorale laziale «che sembra l'Alabama» è Filippo Timi nei panni di Enzo Vitello, tormentato detective dal passato doloroso e che fa uso di droghe per non scomparire del tutto. «Un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del serial killer, in Vitiello cresce la follia: la sua non è più un'indagine, ma una sorta di discesa agli inferi piena di demoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA