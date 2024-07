Dosso pericoloso da eliminare: chiude la strada 

Un dosso pericoloso, soprattutto per i conducenti di moto e scooter, da eliminare: così domani, dalle 7,30 alle 13, via San Saturnino, dal numero 46 fino al termine della salita, sarà chiusa al traffico per poter svolgere i lavori ritenuti urgenti dal Comune.

Il provvedimento di chiusura si è reso necessario proprio per ragioni di pubblica sicurezza.L'impresa Avr, infatti, sarà impegnata nei lavori di eliminazione del dosso che si è creato al centro della carreggiata, molto probabilmente a causa di una radice di un albero della zona. Questo sta creando non pochi problemi a chi percorre la strada su un mezzo a due ruote. Sono arrivate negli uffici comunali diverse segnalazioni e il Comune ha programmato per domani l’intervento urgente.

