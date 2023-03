Dosso pedonale per rallentare le auto 

Nel centro di Senorbì è comparso il dosso rallentatore per scoraggiare gli automobilisti che hanno il vizio di spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore. L’amministrazione comunale, ascoltate le richieste di numerosi cittadini, ha deciso di posizionare un dosso stradale anti-velocità nei pressi dello stop in piazza Sant’Antonio, nell’incrocio che collega la via Sicilia (la strada che dal centro conduce sino alla periferia verso Ortacesus) con la via Carlo Sanna, direzione Cagliari. Decisione che però non accontenta tutti: tra i residenti infatti c’è chi ritiene la presenza del piccolo innalzamento artificiale inutile per scoraggiare i pirati della strada, i quali solitamente scorrazzano in lungo e in largo nella strada principale del paese prendendo velocità proprio in prossimità della piazza di Chiesa. Il dosso comunque costringe gli automobilisti a rallentare prima dello stop presente nell’incrocio, limitando di fatto i pericoli per i pedoni in transito nel centro della cittadina. Proseguono intanto gli interventi del Comune previsti dal progetto per il completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e per la manutenzione di quella verticale. (sev. sir.)

