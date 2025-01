Dosso da rifare, limiti al traffico 

Da oggi a venerdì 10 gennaio, a Monastir, la viabilità di via Nazionale, nei pressi dell’intersezione con via Sardegna, sarà modificata per consentire i lavori di ripristino di un dosso pedonale. Dalle 7,30 alle 17 sarà sospesa temporaneamente la circolazione, che riprenderà a senso unico alternato, e sarà vietata la sosta su entrambi i lati per consentire all’impresa di svolgere i lavori in modo rapido, efficiente e sicuro.

Il dosso che sarà realizzato tra la via principale e via Sardegna rientra nel progetto di realizzazione di otto attraversamenti pedonali rialzati, che sono stati installati nelle zone del centro abitato considerate più a rischio in relazione al flusso di traffico o alla presenza di uffici e scuole, con l’obiettivo di ridurre la velocità delle auto e garantire maggiore sicurezza ai pedoni. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA