Dossieraggio, 11 finanzieri sotto accusa  

Avrebbero effettuato una sistematica opera di dossieraggio e pressione, anche diffamazioni, calunnie e minacce con lettere anonime contenenti dei proiettili, nei confronti dei più alti vertici della Guardia di Finanza sarda. Undici finanzieri, tra i quali il consigliere regionale Valerio De Giorgi e l’assessore di Assemini, Antonio Guerrieri, risultano indagati dalla Procura di Cagliari e da quella militare di Roma per reati gravi.

Vincolo associativo

Terminata l’inchiesta, per otto militari è scattata l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a condizionare l’autonomia dei massimi ufficiali dell’Isola. Oltre a Guerrieri e De Giorgi, sono finiti nel registro degli indagati con le ipotesi più gravi anche i finanzieri Michele Sandokan Ortodosso, Daniel Vacca, Enrico Raimondi, Francesco Vitetti, Davide Giacalone e Sergio Cavoli. Si sarebbero messi assieme per commettere una serie di delitti (calunnie, diffamazioni, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione di dati militari e personali, minaccia, sedizione militare), così da condizionare le decisioni e l’autorità del generale Gioacchino Angeloni (sino al settembre 2022 Comandante regionale della Finanza in Sardegna), del generale Patrizio Vezzoli (comandante provinciale), del colonnello Giancarlo Sulsenti (capo di stato maggiore del comando Sardegna), oltre del colonnello Vittorio Capriello, comandante del Nucleo di Polizia economica e finanziaria di Cagliari. Tutti sono anche accusati di aver promosso all’interno della comunità militare la candidatura alle regionali di De Giorgi (già a processo per corruzione e tentata truffa), così da rafforzare il peso di influenza sui superiori gerarchici.

Gli altri reati

Per coordinare l’attività - secondo il pm Andrea Vacca - gli indagati avrebbero usato un gruppo Whatsapp chiamato “Cantiere delle idee CoBaR” (un sindacato militare), ma c’è da dire che alcuni dei militari finiti nei guai erano proprio delegati del CoBaR. Altre ipotesi di reato sono contestate, invece, ai finanzieri e ufficiali Davide Giacalone, Sergio Cavoli, Andrea Taurasi, Marco Sireus e Furio Casini. Nelle 42 pagine dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari notificate in questi giorni si leggono - a vario titolo per ciascuno limitatamente ai singoli addebiti - contestazioni che vanno dalla calunnia, alla diffamazione militare, ma anche minaccia aggravata (ipotizzata per Vacca e Ortodosso per delle lettere anonime inviate ad alcuni ufficiali con all’interno un proiettile per pistola), così come l’accesso illegittimo a sistemi informatici, falso, truffa, ricettazione, istallazioni di apparecchiature per intercettare, peculato, corruzione elettorale e altro. Su alcuni, infine, pesano anche la cospirazione militare e l’attività sediziosa. Reati militari pesantissimi.

L’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta due anni fa a seguito di alcune denunce e di un procedimento disciplinare. La Procura ipotizza anche un’azione di pedinamenti e dossieraggio legato alla frequentazione dello stabilimento “Lido del Finanziere” da parte di alcuni ufficiali. Ora l’inchiesta è chiusa e gli indagati hanno accesso al fascicolo per potersi difendere.

