Dossieraggi, i file sono oltre 200mila. Becciu «sconvolto» 

Sono oltre 200 mila gli atti che la Procura di Perugia ritiene siano stati scaricati illecitamente dal tenente della Finanza Pasquale Striano dalla banca dati della Direzione nazionale antimafia tra il 2019 e il 2022. Numeri che si aggiungono alle migliaia di accessi abusivi già contestati e appaiono forse anche il triplo di quelli ipotizzati inizialmente, considerando anche i file prelevati dalle banche dati con le segnalazioni di operazioni sospette, dalla Serpico e da quella in uso alle forze di polizia. Un quadro delineato dalle attività integrative d’indagine che la Procura ha depositato ieri al tribunale del Riesame per ribadire di esigenze cautelari per Striano, finora negate.

In attesa della decisione dei giudici l’indagine sembra destinata a svilupparsi, la Procura aveva già sottolineato che «non è prevedibile la conclusione in tempi brevi». Quella che per i magistrati è la prova degli, ulteriori, oltre 200 mila file scaricati, è stata depositata al Riesame ma non ancora formalmente contestata a Striano. Dall’indagine è già emerso che alcuni dei documenti sono finiti ai giornalisti, ma non si sa a chi sia andata la parte più cospicua. Per i Pm attraverso gli accessi abusivi sono stati controllati soprattutto dati patrimoniali di 172 fra politici, calciatori, personaggi dello spettacolo, imprenditori. E l’inchiesta ha avuto riflessi Oltre Tevere: «Se la mia testimonianza può essere utile per ricostruire la verità, mi rendo pienamente disponibile, Questa storia dei dossieraggi mi ha totalmente sconvolto», ha detto il cardinale Angelo Becciu. Sono emersi emerso infatti anche controlli su personaggi vaticani, in relazione al processo sul palazzo di Londra, sono state spiate. «Si parla di tantissimi accessi, più del doppio di quelli già contestati, ma dobbiamo vedere gli atti», ha detto il difensore di Striano dopo l’udienza al Riesame.

