Dossier sul fratello e un virus-spia per la fidanzata 

Un finto dossier commissionato per screditare il fratello Claudio e la richiesta di installare sul cellulare della fidanzata un virus trojan, in modo da spiarla. Sono questi i legami tra Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli dello scomparso patron di Luxottica, e la società Equalize di Milano, sotto inchiesta per i dossieraggi.

È maggio del 2023 quando due emissari dell’imprenditore entrano nella sede di via Pattari. Del Vecchio jr, indagato per concorso in accesso abusivo a sistema informatico, oggi come allora è fidanzato con la modella Jessica Serfaty, con la quale fingerà anche un matrimonio con rito indiano (ma era un pesce d’aprile, diranno). «A scopo di profitto», la società costruirà false comunicazioni tra Serfaty e un illusionista. E sempre non veritiero risulta il documento su Claudio Del Vecchio, controllato per questioni di «governance di Luxottica». Equalize confezionò un rapporto della Polizia di New York, in cui si diceva che l’uomo era in compagnia di una persona accusata di reati sessuali. Tutto falso.

