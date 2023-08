Dossier su politici e vip, la Procura indaga sugli accessi alle banche dati 

Capire quanti degli accessi alle banche dati, presunti illegali, si siano trasformati in veri e propri dossier su politici, manager e vip è l'obiettivo al quale punta l'indagine della Procura di Perugia nella quale è indagato un ufficiale della guardia di finanza, che all'epoca dei fatti contestati faceva parte del gruppo di lavoro deputato allo sviluppo delle Segnalazioni di operazioni sospette presso la Procura nazionale antimafia e ora trasferito ad altro reparto. Un flusso che stanno ricostruendo i magistrati guidati dal procuratore Raffaele Cantone. Gli accessi alle banche dati sono stati numerosi, probabilmente centinaia, ma gli inquirenti intendono ora capire quante di quelle informazioni siano state utilizzate per fini non istituzionali e chi ne abbia fatto uso. Se cioè si possa configurare una vera e propria attività di dossieraggio (al momento il reato contestato è di accesso abusivo a sistema informatico) e se eventualmente ci sia stata una regia. E in questo caso di chi.

Notizie riservate

La Procura di Perugia non avrebbe ancora un dato preciso sul numero dei presunti dossier e il riserbo viene mantenuto su quali categorie (politici, uomini d'affari o personaggi di altri ambiti) siano state oggetto della presunta attività di dossieraggio. Presunta, anche perché l’appartenente alla guardia di finanza ha rivendicato la correttezza del proprio operato. Accessi avrebbero riguardato Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia una querela per violazione del segreto istruttorio. L’indagine era partita dopo una denuncia da lui presentata a ottobre del 2022 per la pubblicazione di notizie riservate.

