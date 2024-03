Dossier, la Lega: volevano abbatterci 

«Se c’era veramente un comitato di spioni che poi vendeva queste informazioni per danneggiare la Lega e il centrodestra penso che 60 milioni di italiani abbiano il diritto di saperlo». Matteo Salvini va all’attacco dopo l’inchiesta della procura di Perugia su dossieraggi ai danni di politici e vip. E si muovono commissione Antimafia e Copasir che programmano le audizioni - richieste da entrambi - del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, e del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone.

«Risarcimento»

Intanto anche il ministro Adolfo Urso - tra le vittime degli accessi al Sistema di segnalazioni di operazioni sospette - fa sapere che potrebbe chiedere un’audizione come i due magistrati. E la Lega annuncia una «richiesta di risarcimento danni a tutti i livelli». «Mi rifiuto di pensare - afferma Salvini - che fosse un ufficiale infedele della Finanza, un solo magistrato o giornalista. Qui c’è evidentemente un sistema che aveva come avversario da abbattere la Lega e il centrodestra. Vogliamo sapere chi c’è dietro e chiediamo un intervento di condanna a tutti i livelli: è inammissibile pensare che qualcuno possa essere spiato nella vita privata da pezzi di Stato». Dall’opposizione chiede chiarezza anche il leader M5S Giuseppe Conte: «La magistratura vada fino in fondo, gli accessi abusivi non sono accettabili. Che si faccia luce, non mi sembra che sia una questione di esclusiva dove le vittime sono nel centrodestra come hanno detto esponenti di Fratelli d’Italia. Purtroppo ci sono anche io con i miei affetti più cari».

Le audizioni

In Antimafia domani alle 16,30 sarà audito Melillo ed il giorno dopo alle 10 Cantone. Ed è polemica in commissione, dove ieri il vicepresidente Mauro D’Attis (Fi) ha invitato l’altro vicepresidente ed ex magistrato Federico Cafiero De Raho (M5S) ad astenersi dal partecipare «alle sedute che riguardano l’inchiesta perché all’epoca dei fatti era il Procuratore nazionale antimafia». Ribalta la prospettiva Raffaella Paita (Iv): «Penso che De Raho debba rispondere in commissione Antimafia, ma come audito, non come commissario». Franco Mirabelli (Pd) non ci sta: «Il tentativo di usare l’inchiesta di Perugia per screditare persone come Cafiero De Raho è inaccettabile. La sua presenza in commissione non solo non è inopportuna, ma davvero utile per il contributo che può dare».

RIPRODUZIONE RISERVATA