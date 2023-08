Dossier abusivi su politici e vip 

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ma anche tante altre persone conosciute e influenti. Quanti e chi con precisione sembrano non saperlo ancora nemmeno i magistrati di Perugia, titolari dell’indagine su quella che si configura come un’attività di dossieraggio con al centro un finanziere distaccato alla procura nazionale antimafia nel gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo delle Sos, le Segnalazioni di operazioni bancarie sospette. Accertamenti partiti da una denuncia proprio di Crosetto che si sono poi estesi, con «numerose» persone sentite ed una «rilevante quantità» di documenti esaminati. Per chiarire di chi sono state carpite informazioni, perché e se ci siano altre persone coinvolte.

Le reazioni

Un caso giudiziario che ha subito agitato la politica. Per Matteo Renzi «l’oscura vicenda che ruota attorno a una denuncia di Guido Crosetto è allucinante». «Chi utilizza segreti e dossier come forma di killeraggio politico contro avversari politici? Ne vedremo delle... brutte. Intanto solidarietà al Ministro Crosetto per questa #Killeropoli», ha scritto su Twitter. «Va fatta piena luce» ha sollecitato il presidente del gruppo Azione-Italia Viva e componente del Copasir, Enrico Borghi. Al ministro della Difesa è arrivata anche la solidarietà dei capogruppo di FdI alla Camera e al Senato Tommaso Foti e Lucio Malan. «È preoccupante e clamoroso quanto emerge dall’indagine» affermano, assicurando «di vigilare con la massima attenzione» poiché l’esistenza di una centrale di dossieraggio «lede le libertà fondamentali di tutti i cittadini e condiziona l'esercizio democratico».

L’indagine

Tutto è partito nell’ottobre 2022 - ha ricostruito la procura di Perugia in un comunicato - dopo una denuncia di Crosetto a seguito della pubblicazione su alcuni giornali di notizie riservate sulla sua attività professionale. Le indagini della procura di Roma hanno portato a individuare quale autore di alcuni accessi a banche dati pubbliche un appartenente alla guardia di finanza, in forza al nucleo di polizia valutaria della capitale ma distaccato al gruppo sos. Una struttura chiamata ad occuparsi di operazioni finanziare sospette. Sentito dai magistrati, il militare ha rivendicato la piena correttezza del suo operato ma nel corso delle indagini sono emersi anche «ulteriori possibili accessi non leciti».

