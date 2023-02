Dossi rialzati per la sicurezza dei pedoni 

A Sanluri sono stati ultimati i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati che interesseranno i punti della città dove gli automobilisti pigiano il piede sull’acceleratore, incuranti del limite di trenta chilometri all’ora.

Entrando nel dettaglio, tre sono i passaggi, tutti nei principali ingressi cittadini: in via Matteotti per chi proviene dalla provinciale per San Gavino, l’altro dopo l’ingresso dall’ex 131 da Sardara all’altezza della scuola, infine in via Carlo Felice, entrando dalla 131. «L’amministrazione comunale – ricorda il sindaco, Alberto Urpi - ha deciso di ricorrere agli attraversamenti rialzati per obbligare i veicoli che arrivano in città a ridurre la velocità e non proseguire come se fossero ancora sulla provinciale o peggio sulla statale. Puntiamo a un cambiamento condiviso tra amministrazione e cittadini, la priorità di tutti noi deve essere la sicurezza».

Le strisce rialzate sono dotate di rampe e di forte impatto visivo, questo per consentire agli automobilisti di identificarle anche a distanza. Ciascuno sarà così indotto a rallentare consentendo ai pedoni di attraversare in sicurezza.

Il progetto di 100 mila euro è al punto di partenza. Seguiranno altri interventi. (s. r.)

