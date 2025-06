Dossi pedonali, il Comune investe un milione 

Sette attraversamenti pedonali rialzati completati negli ultimi mesi e uno in fase di realizzazione. Nuove misure per garantire, nelle vicinanze di istituti scolastici o luoghi particolarmente frequentati, maggiore sicurezza per le persone che attraversano le strade della città. Perché sono ancora troppi gli incidenti che coinvolgono i pedoni: nel 2024 e nel 2023 le vittime sono state tre per ogni anno, mentre dal 2020 al 2022 le persone decedute perché investite sono state quattro ogni anno. I feriti, secondo i dati della Polizia Locale, sono quasi sempre più di 120 all’anno (135 nel 2021, 124 nel 2022, 123 nel 2023 e 119 l’anno scorso) anche se in questi primi cinque mesi del 2025 il dato sembra in calo, con 34 persone che hanno riportato lesioni dopo essere state investite.

La stategia

Il Comune ha così individuato una serie di strade nelle vicinanze delle scuole e con un elevato tasso di incidenti, avviando e concludendo i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati: due in viale Colombo (uno adiacente al liceo Alberti e uno davanti alla piazza Dei Centomila), due in viale Diaz (fronte scalinate Bonaria e istituto Buccari), uno rispettivamente in via Stamira, in viale Poetto (altezza supermercato), in via Tramontana (altezza Campo Rossi). L’ottavo, in fase di realizzazione, sorgerà in viale Ciusa. Ma l’amministrazione, con un finanziamento da un milione di euro, ne realizzerà anche altri in ulteriori strade con le maggiori criticità come via Puglia (nelle vicinanze del cimitero di San Michele), via Abruzzi, via Marongiu, via Mandrolisai e via delle Fosse Ardeatine.

Trasporti pubblici

«Stiamo lavorando, in collaborazione con la Polizia Locale, con l'obiettivo di ridurre gli incidenti e rendere la nostra città più sicura e facile da percorrere», evidenzia il sindaco Massimo Zedda. «Al tempo stesso, è necessario intervenire su più fronti, per esempio incentivando la mobilità condivisa e sostenibile. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è un'altra linea di azione strategica, in collaborazione con Arst, Ctm e Ferrovie». Anche perché il dato in città è allarmante: ci sono 130mila auto circolanti per 150mila abitanti, e si aggiungono, ogni giorno, circa 170mila ingressi giornalieri di veicoli da fuori città. Altro aspetto su cui il Comune sta lavorando è la manutenzione delle strade: «Il servizio», sottolinea l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «sta predisponendo gli atti per la procedura di gara riguardante il nuovo servizio di manutenzione stradale, che da agosto potrà riprendere a pieno regime. Intanto prosegue il piano di interventi urgenti, con priorità alle aree più dissestate e trafficate. E siamo valutando anche di realizzare rotatorie, collegamenti trasversali, svincoli più chiari». (m. v.)

