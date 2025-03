«Dossi pedonali, così si riducono gli investimenti» 

Per Mauro Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” all’Università di Cagliari, gli attraversamenti pedonali rialzati sono un ottimo deterrente contro gli investimenti dei pedoni. «Secondo evidenze scientifiche internazionali gli attraversamenti pedonali rialzati possono ridurre il tasso di collisioni con morti e feriti tra il 40% e il 60%», precisa il docente universitario esperto di mobilità sostenibile. «Portano benefici sulla sicurezza pedonale e in particolare per gli utenti più fragili (bambini, persone anziane, diversamente abili) che, come dimostrato dalle statistiche di incidentalità, hanno rischi maggiori per la ridotta reattività e mobilità, oltre a indici di lesività molto più elevati rispetto alla media degli utenti pedonali».

Attenzione, attraversamenti pedonali e non dossi. «Gli attraversamenti pedonali rialzati, maggiori di 10 metri, hanno caratteristiche particolari per non compromettere l’intervento dei mezzi di soccorso e dei bus».

Gli effetti sono tangibili. «Cambiamenti positivi sono associati al comportamento dei conducenti agli attraversamenti rialzati», continua Coni. «Si osserva un notevole aumento della quota di veicoli che danno la precedenza ai pedoni nella zona dell’attraversamento (dall'80% al 96-98%, nella corsia vicina, e dal 62-63% al 98-100%, nella corsia opposta). Anche i comportamenti dei pedoni subiscono modifiche significative, con l’aumento della percentuale di pedoni che effettuano l’attraversamento completo nella zona dell’attraversamento rialzato». (a. a.)

