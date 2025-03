Dossi in cemento contro la guida veloce 

Sono iniziati ieri i lavori per l’installazione dei dossi artificiali in due delle strade principali di Gonnosfanadiga. Dopo una lunga attesa, ecco ruspe e operai in viale Kennedy e via Porru Bonelli, dove la velocità è sempre stata un problema per i pedoni e per le attività commerciali.

La problematica va avanti da anni e più volte i residenti e i negozianti si erano lamentati nel tempo. La situazione, già pericolosa, è peggiorata nell’ultimo anno dopo il rifacimento del manto stradale: quando l’assenza di buche ha reso le due strade piste da corsa. Automobili, moto e bus di linea hanno sfrecciato indisturbati seminando paura.

E se in via Porru Bonelli il dosso in cemento lo stanno realizzando nel punto esatto in cui era stato progettato, diversa è la situazione in viale Kennedy, dove si registra uno spostamento di un centinaio di metri rispetto alla posizione originaria. Ieri mattina infatti i residenti hanno chiamato la polizia locale e il sindaco per chiedere spiegazioni. «Non è stato un errore né un capriccio, ci sono dei regolamenti per cui un dosso in cemento non può essere costruito accanto a un ingresso con rampa per disabili. Garantisco però che mi muoverò già da lunedì per far avviare l’installazione di un dosso artificiale rimovibile nel punto esatto in cui previsto inizialmente».

