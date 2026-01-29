VaiOnline
Il piano.
30 gennaio 2026 alle 00:31

Dossi e strade più strette: rivoluzione a Genneruxi  per garantire la sicurezza  

Focus su via Mercalli e via dell’Abbazia: l’ipotesi allo studio del Comune già divide 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via dell’Abbazia più stretta e attraversamenti pedonali rialzati per costringere le auto a limitare la velocità. Via Mercalli a una corsia, soprattutto il tratto tra via Galvani e la fermata della metropolitana, e finalmente con i marciapiedi e l’illuminazione. Quindi pannelli fonoassorbenti per proteggere dal rumore del traffico le abitazioni che si affacciano sull’Asse mediano, la sistemazione di via Tel Aviv, strada pubblica di pertinenza privata dove esiste un problema idraulico, nuova illuminazione. Il Comune ridisegna spazi urbani e traffico a Genneruxi. Con un obiettivo chiaro: rendere le strade più sicure e più vivibili. Di idee e possibili soluzioni per il quartiere (non c’è ancora un piano definito) si è parlato nell’ambito di una commissione congiunta Urbanistica-Viabilità. «Dopo il sopralluogo della commissione e l’ascolto dei residenti, ora cominciamo a discutere delle possibili soluzioni», spiega il presidente della commissione Viabilità Luciano Congiu. «Occorre fissare le priorità e partire con gli interventi», gli fa eco Andrea Scano, presidente della commissione Urbanistica.

Le carreggiate

L’aperitivo di questa trasformazione, forse la vera rivoluzione di Genneruxi se l’amministrazione deciderà di procedere in tal senso, sarà il restringimento di via dell’Abbazia: un’ipotesi, per ora, nulla di più. Obiettivo: scoraggiare la velocità degli automobilisti in una strada che è porta d’ingresso e uscita per l’Asse mediano e che ospita quattro corsie e sette attraversamenti pedonali. «È un’ipotesi che si sta valutando, insieme alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati insieme a una maggiore illuminazione», spiega la dirigente del servizio Viabilità Luisa Cocco. «Sembra l’ennesima soluzione che nasce in nome di scelte ideologiche e di guerra alle auto. Ormai tutti i viali della città sono ridotti a stradine, ora si vorrebbe proseguire anche su questi assi», afferma Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «Restringere le corsie di via dell’Abbazia sarebbe un errore», gli fa eco Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «È una strada tra due rotatorie e già fortemente congestionata: intervenire così significa aumentare traffico e rischi», aggiunge. «Comprendo le perplessità dei restringimenti di carreggiate, ma immagino che i tecnici faranno le opportune valutazioni», dice Paola Mura (Progressisti). D’accordo anche Alessio Mereu (FdI), ex assessore alla Viabilità: «L’esempio di viale Diaz, ridotta a una corsia, insieme agli attraversamenti pedonali rialzati, dove da anni non si verifica un incidente, è la testimonianza che ridurre le carreggiate funziona». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 