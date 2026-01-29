Dossi e strade più strette: rivoluzione a Genneruxi  per garantire la sicurezza  

Via dell’Abbazia più stretta e attraversamenti pedonali rialzati per costringere le auto a limitare la velocità. Via Mercalli a una corsia, soprattutto il tratto tra via Galvani e la fermata della metropolitana, e finalmente con i marciapiedi e l’illuminazione. Quindi pannelli fonoassorbenti per proteggere dal rumore del traffico le abitazioni che si affacciano sull’Asse mediano, la sistemazione di via Tel Aviv, strada pubblica di pertinenza privata dove esiste un problema idraulico, nuova illuminazione. Il Comune ridisegna spazi urbani e traffico a Genneruxi. Con un obiettivo chiaro: rendere le strade più sicure e più vivibili. Di idee e possibili soluzioni per il quartiere (non c’è ancora un piano definito) si è parlato nell’ambito di una commissione congiunta Urbanistica-Viabilità. «Dopo il sopralluogo della commissione e l’ascolto dei residenti, ora cominciamo a discutere delle possibili soluzioni», spiega il presidente della commissione Viabilità Luciano Congiu. «Occorre fissare le priorità e partire con gli interventi», gli fa eco Andrea Scano, presidente della commissione Urbanistica.

Le carreggiate

L’aperitivo di questa trasformazione, forse la vera rivoluzione di Genneruxi se l’amministrazione deciderà di procedere in tal senso, sarà il restringimento di via dell’Abbazia: un’ipotesi, per ora, nulla di più. Obiettivo: scoraggiare la velocità degli automobilisti in una strada che è porta d’ingresso e uscita per l’Asse mediano e che ospita quattro corsie e sette attraversamenti pedonali. «È un’ipotesi che si sta valutando, insieme alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati insieme a una maggiore illuminazione», spiega la dirigente del servizio Viabilità Luisa Cocco. «Sembra l’ennesima soluzione che nasce in nome di scelte ideologiche e di guerra alle auto. Ormai tutti i viali della città sono ridotti a stradine, ora si vorrebbe proseguire anche su questi assi», afferma Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «Restringere le corsie di via dell’Abbazia sarebbe un errore», gli fa eco Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «È una strada tra due rotatorie e già fortemente congestionata: intervenire così significa aumentare traffico e rischi», aggiunge. «Comprendo le perplessità dei restringimenti di carreggiate, ma immagino che i tecnici faranno le opportune valutazioni», dice Paola Mura (Progressisti). D’accordo anche Alessio Mereu (FdI), ex assessore alla Viabilità: «L’esempio di viale Diaz, ridotta a una corsia, insieme agli attraversamenti pedonali rialzati, dove da anni non si verifica un incidente, è la testimonianza che ridurre le carreggiate funziona». ( ma. mad. )

