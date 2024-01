Dossi e semafori a chiamata  contro la strage dei pedoni 

Via Is Mirrionis, via Bacaredda, via Dante, via Cornalias, via Vesalio, viale Colombo, via Galvani, viale Marconi, via Santa Maria Chiara e viale Diaz solo per citarne alcune. La lista delle strade più pericolose della città è lunga e articolata, ma tutte hanno caratteristiche in comune: spesso sono lunghi rettilinei, a doppio senso di marcia, a quattro o più corsie e in zone densamente popolate. Ma ciò non basta per giustificare l’enorme numero di pedoni investiti, anche sulle strisce pedonali. Guai a chiamarle strade killer, alla base di tutto c’è la distrazione, spesso causata dall’uso del cellulare, l’alta velocità, l’alcol o le droghe. E spesso anche i pedoni ci mettono la loro: capita sovente di vederli attraversare con lo smartphone. È utile ricordare che le strisce pedonali non creano alcuna barriera salvavita in caso di investimento.

Sì ai dossi

Daniele Olla è il dirigente comunale che si occupa di traffico e mobilità. A lui il compito di decidere dove sistemare gli attraversamenti rialzati. «Il tema è che il pedone può essere investito ovunque, è impossibile prevederlo». Ma i dossi sono un buon deterrente, come dimostra il calo drastico degli investimenti in viale Poetto (di fronte alla caserma Riva Villasanta) e in viale Diaz (di fronte alle caserme della Guardia di Finanza). «Certo, servono per limitare la velocità. Puoi essere distratto ma stai certo che se c’è un attraversamento pedonale rialzato lo vedi». Non solo larghe carreggiate a doppio senso di marcia, ormai si raggiungono velocità folli anche in strade a due corsie come via Galvani buia e senza strisce pedonali che, da quando viale Marconi è a senso unico ed stato aperto un circolo sportivo, è diventata una roulette russa per i pedoni. «Stiamo realizzano gli attraversamenti rialzati in zone ad alta densità di traffico e di persone», conferma Olla. «Sia ben chiaro, non possiamo metterli in ogni strada della città. Per capire dove, abbiamo assegnato a un team di professionisti una gara d’appalto da 250.000 euro per lo studio di una mappa con i vari coefficienti di rischio. L’obiettivo è evitare che gli ostacoli nascondano il pedone, per questo, in prossimità delle strisce pedonali stiamo realizzando zone in cui la sosta delle auto è vietata e installando rastrelliere per biciclette e monopattini e parcheggi per moto, che non limitano la visibilità».

La mappa

Lo studio commissionato al team di specialisti ha già dato i primi risultati. «Abbiamo già pronto un piano, in un’area frequentata da studenti e da clienti del mercato «Coldiretti», conferma il dirigente comunale. «Partiremo da viale Diaz, dove ne realizzeremo due: uno tra il Mediterraneo e l’istituto Nautico e l’altro di fronte al vecchio hotel. Ne installeremo due anche in viale Colombo: uno tra piazza dei Centomila e l’ingresso della passeggiata di Su Siccu e l’altro all’ingresso del liceo Alberti, dove il semaforo “a chiamata” non è sufficiente. Poi sarà la volta di via Brotzu, vicino alle scuole elementari».

Strade a rischio

Gianbattista Marotto è il comandante della Polizia locale. «I pericoli tecnicamente aumentano con strade larghe e veloci perché il pedone, mentre attraversa, rimane più tempo sulle strisce pedonali». Marotto non sempre è favorevole all’utilizzo degli attraversamenti rialzati. «Vicino agli ospedali potrebbero avere ripercussioni per le ambulanze».

No ai dossi

«I dossi, a fronte di un costo elevatissimo, riducono la velocità delle auto ma sono un pericolo per le persone che soffrono di patologie alla schiena e per i trasportati delle ambulanze», afferma Michele Vacca, responsabile di un’associazione che si occupa di sicurezza stradale. «Meglio utilizzare gli autovelox mobili che colpiscono solo chi corre e mettere dei semafori a chiamata».

