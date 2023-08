«Dossi e rattoppi, le strade un disastro» 

«Le strade di Cagliari peggiorano : non vengono affrontati problemi che si trascinano da anni e si spendono soldi pubblici per creare pericoli che non esistevano. Nelle vie Reni, Grandi, Copernico i tagli dei cantieri sono stati chiusi con il cemento o la malta anziché ripristinarli con l'asfalto. Lavori conclusi da anni, in alcuni casi anche più di dieci. In alcuni di questi punti è stata rifatta la segnaletica orizzontale verniciando il cemento o le buche e rendendoli più insidiosi». La denuncia è di Michele Vacca, referente Sardegna dell’associazione motociclisti incolumi. Che aggiunge: «La situazione dei guardrail è disastrosa: a Cagliari non ce n’è uno col dispositivo salva motociclista, per i quali peraltro Paolo Truzzu, quando era consigliere regionale, aveva fatto una mozione che impegnava il montaggio dei dispositivi su tutte le nuove barriere. Il 10 agosto è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato alla fine di via Tiziano senza mettere la prescritta segnaletica di pericolo dosso e i limiti di velocità, pertanto gli automobilisti che rispettano il prescritto limite di 50 orari si trovano improvvisamente sull’attraversamento rialzato. Non è la prima volta che gli utenti vengono esposti a rischi dovuti all'incuria di chi realizza i lavori: quando vennero realizzati i dossi in via Bacaredda, la ditta installò correttamente i segnali prima di iniziare i lavori, ma tralasciò di scoprirli».

