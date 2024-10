Dossi dissuasori nel centro storico 

Recupero di nuovi stalli per i parcheggi e nuovi dissuasori per non permettere ai veicoli di parcheggiare nei pressi degli ingressi delle abitazioni: l’amministrazione comunale interviene sulla viabilità per migliorare la vivibilità del centro storico.Una delle novità più importanti riguarda la storica piazza Conte Ugolino della Gherardesca, dove è stato abolito il divieto di sosta e le vetture possono ora occupare gli spazi creati appositamente.

I dissuasori

«Sono stati installati dei distanziatori estraibili. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Gli stalli recuperati per i posteggi sono circa 30 e le auto possono ora sostare lasciando una distanza di rispetto dalle mura pisane. Gli stessi distanziatori potranno essere rimossi in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno nell’area. Inoltre, come già disposto da una delibera di Giunta, nella stessa piazza vigerà a breve il doppio senso di circolazione di marcia».

Altri dissuasori sono stati sistemati in altre zone del centro storico, fra le quali via Fontana, via Cavallotti e piazza Fenza. Un intervento, specialmente in quest’ultima piazza, che ha risolto la problematica denunciata da tempo e a più riprese da Giuseppe Cani, un pensionato 87enne con dei problemi di mobilità: «Nonostante vigesse il divieto di sosta, molto spesso le auto parcheggiavano a poche decine di centimetri dall’ingresso della mia mia abitazione. - racconta Cani - Una circostanza che per troppo tempo mi ha creato parecchie difficoltà, impedendomi di poter uscire di casa per via dell’insufficienza di spazio per il supporto utile alla mia mobilità».

Gli obiettivi

L’intento di cercare di ottimizzare gli spazi e rendere maggiormente vivibile il centro storico, è confermato dal primo cittadino Mauro Usai: «Si tratta di una dinamica importante sia per chi il centro lo abita, sia per chi vi si reca per altri motivi, anche commerciali. Le novità della piazza Conte Ugolino della Gherardesca - prosegue il sindaco - rappresenta poi quelli che sono i nostri programmi d’ottimizzazione delle superfici; si è riusciti infatti a trovare un compromesso fra il rispetto per lo spazio della cinta muraria e l’esigenza di trovare nuovi stalli per le vetture. Fra l’altro, sono tutte disposizioni effettuate dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni paesaggistiche».

L’installazione dei nuovi dissuasori proseguirà nel breve periodo in tante altre strade: «Fra queste le vie Spano, Lanusei, Pullo, Della Zecca e in piazza Collegio. - anticipa l’assessore Francesco Melis - Un modo per preservare gli ingressi delle abitazioni e per rendere più sicure le nostre strade. Non interesserà soltanto il centro storico, ma anche altre zone molto frequentate dai pedoni, come ad esempio via Sassu in località Monteponi».

