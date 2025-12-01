Dossi danneggiati sulla Sp 79 

Disagi sulla strada provinciale 79, nel tratto in cui la strada attraversa il Comune di Villaperuccio.

Qualche giorno fa un automobilista ha dato l’allarme: durante il transito nella strada provinciale si è reso conto che una parte dei dossi installati all'ingresso del paese, in Via Cagliari, è saltata, provocando sprofondamenti in corrispondenza dei dissuasori. L'intervento di messa in sicurezza del tratto stradale danneggiato è stato eseguito durante la medesima notte. La zona è stata circoscritta mediante cartelli stradali e transenne, al fine di evitare ulteriori rischi e danni agli automobilisti e alle autovetture. I dissuasori erano stati installati nel 2022 al fine di indurre sulla via Nazionale e via Cagliari la riduzione della velocità di percorrenza delle auto: l’alta velocità, infatti, in quel tratto di strada aveva causato molteplici incidenti nei confronti degli animali domestici e costituisce tuttora un vero rischio per l'incolumità di chiunque vi si trovu a passare. Infatti, nonostante l'installazione dei dissuasori, la velocità di percorrenza delle auto resta elevata, soprattutto in prossimità della farmacia del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA