Dossena vuol fare il grande salto 

Per Alberto Dossena c’è un pensiero fisso, il migliore possibile per il Cagliari: «Voglio ottenere la promozione, sarebbe un sogno». Non usa giri di parole il difensore, fra i principali protagonisti del 2023 rossoblù, che la Serie A non l’ha mai giocata in carriera e vorrebbe farlo a partire dal prossimo agosto con questa maglia. Protagonista anche ieri sera, volta già pagina perché dopodomani ci sarà subito il Parma nell’andata delle semifinali playoff: «Dobbiamo pensare a martedì, abbiamo una spinta in più, anche quella del pubblico che ci sta incitando tanto. Siamo una famiglia, non vogliamo fermarci: ora cancelliamo questa partita e pensiamo a quella di martedì». Contro i gialloblù, nell’andata alla Domus, dovrà stare attento al cartellino: ammonito come Kourfalidis, è già in diffida e con un altro giallo salterebbe la gara di ritorno (si viene squalificati alla seconda sanzione ai playoff).

Riscatto personale

Da Cagliari-Cosenza del 26 dicembre la stagione di Dossena è cambiata, e pure quella della squadra. «Ho lavorato sempre in silenzio, per me stesso principalmente. Sono stati sei mesi non facili, però ora credo che il percorso ci stia ripagando e dobbiamo continuare così». Col Parma sarà doppia sfida, il Cagliari nella stagione regolare non è riuscito a battere i gialloblù ma il difensore è fiducioso: «Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche, ma abbiamo una rosa ampia. Non credo che all’andata e al ritorno ci abbiano messi sotto, sarà una partita equilibrata e dobbiamo mettercela tutta». Ieri anche l’assist per Lapadula in occasione del momentaneo 2-0: «Ho recuperato palla e l’ho visto che attaccava la profondità. Sono scivolato, però l’ha fatto anche Carboni e poi Lapadula è stato bravissimo a fare gol. Dobbiamo affidarci a lui, che è un protagonista esemplare, e dargli una mano».

La partita

Dossena è sicuro che il Cagliari possa avere più facce, con Ranieri che varia spesso sistema di gioco. «Credo che ai cambi di modulo ormai siamo abituati. In questa stagione abbiamo giocato sia a tre sia a quattro, quello che chiede Ranieri lo sappiamo fare che sia 3-5-2 o 4-3-1-2. E lo facciamo». Sul Venezia: «Sapevamo che Pohjanpalo è un grande attaccante in area, siamo stati bravi nel primo tempo a pressarli alti e abbiamo concesso poco. Nel secondo tempo ci siamo, a parer mio, un pochino abbassati e abbiamo sofferto i traversoni e le palle dentro l’area. Però ci sta: dobbiamo soffrire di squadra, sono orgoglioso dei miei compagni. Credo che già in passato abbiamo imparato a soffrire».