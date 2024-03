Dossena: toh, chi si rivede alla Domus 

Trentanove minuti. Nelle diciassette partite con Liverani in panchina, Dossena ha giocato appena trentanove minuti, di cui sette contro il Modena, quattro con il Benevento, uno col Südtirol e ventisette a Palermo. Le briciole, insomma. Clamoroso a dir poco vista la piega che ha preso la stagione del difensore bresciano dopo l’esonero dell’attuale tecnico della Salernitana. Titolare già nella gara di interregno con Pisacane, contro il Cosenza; confermato poi con il Como da Ranieri che non lo ha più fatto uscire. Da ultimo degli ultimi, dunque, a baluardo della retroguardia, e oggi viene addirittura accostato alla Nazionale. «Capita, ognuno fa le proprie scelte», aveva tagliato corto in modo diplomatico un anno fa di questi tempi a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina, volgendo lo sguardo più al futuro che al passato. In cuor suo, però, aspettava questo momento, questa sfida di sabato alla Domus, contro chi lo ha bocciato in Serie B. Quasi una rivincita, proprio nella gara che può costare all’ex rossoblù la Serie A (e il posto).

Il paradosso

Chissà se i due si saluteranno prima del match o se, molto più probabile, si ignoreranno, concentrati nei rispettivi obiettivi. Certo viene da chiedersi come sia possibile, soprattutto a certi livelli, che un talento simile venga ignorato totalmente come ha fatto Liverani con Dossena (nonostante lo vedesse ogni giorno in allenamento). Il difensore arrivava dall’Avellino, dalla Serie C quindi, e veniva preso in considerazione giusto in situazioni d’emergenza. Per Pisacane (che, al contrario, aveva fiutato subito l’affare) e, soprattutto, per Ranieri è stato, invece, una scelta, ripagata con gli interessi dal centrale che ha dimostrato quanto valeva sin dalla prima partita da titolare. Implacabile, autoritario. Decisivo. A prescindere dal sistema di gioco o dalle caratteristiche del partner. Quando a Radiolina gli era stato chiesto come avesse fatto a resistere tutto quel tempo in panchina, aveva spiegato: «Ho sempre lavorato aspettando il mio momento, la testa e la fame sono fondamentali. Si resiste lavorando: quando sono arrivato qui ero consapevole che non sarebbe stato facile, però nella mia testa c'era lavorare, migliorarsi e farsi trovare pronto. Anche se per tanto tempo non mi è stata data un'occasione non ho mai mollato, poi il destino ha fatto sì che arrivasse e adesso non voglio più uscire». Nel frattempo, ha piazzato la bandierina anche in Serie A. Insieme a Mina sembra poi aver trovato la giusta alchimia per tenere botta ai signori del calcio. E stavolta Liverani non potrà ignorarlo.

