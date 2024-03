Dossena svela: «Sogno la Nazionale» 

«Arrivare a giocare in Nazionale per me sarebbe un sogno, spero che un giorno si avveri. Potrò riuscirci solo con il lavoro». All’azzurro Alberto Dossena ci crede, eccome, e lo ammette chiaramente in un’intervista alla Radio TV Serie A. In questo momento l’obiettivo primario del difensore del Cagliari è, però, la salvezza: «Le ultime gare per noi sono state importanti: la vittoria a Empoli, quella in casa contro la Salernitana, ci hanno dato molta fiducia. Sono state due vittorie pesanti. Ci saranno altri scontri diretti e dovremo farci trovare pronti. Il gruppo c’è, così come la voglia di lavorare sodo per raggiungere la salvezza».

Il Verona nel mirino. «È uno scontro diretto che vale tanto, dovremo prepararlo al meglio e farci trovare pronti», sottolinea Dossena che parla anche del rapporto con Ranieri. «Al mister devo molto: da quando è arrivato ha creduto subito in me, mi ha dato la possibilità di giocare e di mostrare le mie qualità», tiene subito a precisare. «Dopo una gara, durante la settimana parliamo degli errori, degli aspetti che sono da migliorare. Ha fiducia in me, io cerco di ripagarlo in campo. In generale per noi è una figura fondamentale: con lui abbiamo ottenuto la promozione in A». Come si relazione con i giocatori? «Come lo vedete da fuori: è un signore, sempre schietto. Però anche lui può arrabbiarsi e diventa un martello».

RIPRODUZIONE RISERVATA