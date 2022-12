Dossena quando meno te l’aspetti: gioca e convince 

All'ultima d'andata arriva la prima per Alberto Dossena. Mai impiegato come titolare fino a lunedì scorso, il difensore classe '98 si è guadagnato a sorpresa una maglia dal 1' nella partita col Cosenza, ripagando la fiducia di Fabio Pisacane con una prestazione decisa. Ha annullato Joaquín Larrivey, il grande ex uscito fra gli applausi ma senza mai aver avuto una palla giocabile in area anche perché arginato proprio da Dossena e dal suo compagno di reparto Obert. Prima del Boxing Day l'ex Avellino (fermato solo dai crampi, che lo hanno costretto a chiedere il cambio all'82') era un oggetto misterioso, con pochissime apparizioni e tutte per minimi scampoli di partita. Adesso ha dimostrato di poter valere un posto nel Cagliari del 2023, aiutando i rossoblù a chiudere con la porta inviolata per la quarta volta in stagione (la precedente all'ottava giornata, 0-0 il 7 ottobre col Genoa).

Lanciato

«Dossena l'ho visto in questi mesi e meritava l'opportunità, si è fatto trovare pronto». Parole di Pisacane dopo Cagliari-Cosenza su una delle scelte di rottura con l'era Liverani, in attesa che sulla panchina rossoblù arrivi Ranieri. L'esperienza di chi fino a meno un anno fa ricopriva il suo stesso ruolo di difensore (peraltro all'esordio da allenatore, per l'indisponibilità all'ultimo di Roberto Muzzi) ha permesso di individuare in Dossena quelle qualità - mai potute mostrare o quasi con la precedente guida tecnica - utili per blindare una difesa che ha incassato troppi gol nelle prime diciotto giornate (23). Con Liverani il difensore ex Avellino (la B l'aveva assaggiata con dieci partite nel 2017 a Perugia) aveva collezionato solo cinque presenze, tutte da subentrato e una in Coppa Italia a Bologna. Contro Modena (passando alla difesa a cinque) e Benevento era stato mandato in campo per blindare la vittoria negli istanti finali, idem col Südtirol dov'era stato uno degli sfortunati protagonisti del 2-2 subito al 95', deviando il primo tiro di Odogwu. A Palermo prima in B con un minutaggio rilevante, 27' già sotto 2-0: anche per lui il 2023 potrà essere una ripartenza.

Nuovo protagonista

Col Cosenza Pisacane ha preferito Dossena sia a Capradossi sia ad Altare e Goldaniga, la coppia centrale che aveva giocato pressoché sempre in avvio di stagione. Tutti e tre avevano fatto qualche errore di troppo, il nuovo entrato invece si è fatto notare per aver ridotto al minimo le sbavature e limitato gli attaccanti avversari, tenendo botta assieme a Obert e usando il fisico anche grazie ai suoi 193 centimetri. Arrivato a Cagliari la sera dell'11 agosto assieme a Vincenzo Millico, a due giorni dalla prima di campionato col Como e firmando un contratto quadriennale, ci ha messo un po' per ottenere la fiducia ma ora che l'ha conquistata proverà a mantenerla. E magari la prestazione col Cosenza lo aiuterà a farsi notare da Ranieri alla ripresa degli allenamenti.