Dossena non vuole più scendere dal treno 

Da quando è tornato Claudio Ranieri l'unico sempre in campo nella difesa del Cagliari è stato Alberto Dossena. Mai titolare con Fabio Liverani (solo 38' più recuperi in 4 presenze su 18 giornate), ha avuto la prima occasione il 26 dicembre nell'interregno di Fabio Pisacane e da lì in poi non è più uscito: solo Boris Radunovic e Antoine Makoumbou hanno giocato ogni singolo minuto col nuovo allenatore. «Sono felice, è un orgoglio: rende contento lavorare con Ranieri, ti fa restare sereno durante la settimana e credo sia quello che ci mancava prima», l'elogio di Dossena al tecnico romano durante la trasmissione “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina, Radiolina e pagine social del Gruppo L'Unione Sarda. Il difensore preso ad agosto dall'Avellino ringrazia per l'opportunità data: «Era un'occasione che non mi era mai stata concessa. L'aspettavo da tempo, non ho mai mollato e l'ho colta con Pisacane e Muzzi: adesso non voglio più uscire. Ho sempre lavorato aspettando il mio momento, la testa e la fame sono fondamentali».

Partita chiave

Domani a Bari il Cagliari cerca una vittoria arrivata in trasferta solo un girone fa, a Benevento il 10 settembre. Lì Dossena entrò all'86', ora vuole essere decisivo: «Voglio trovare il mio primo gol con questa maglia, magari già al San Nicola. Un altro dei miei sogni è arrivare in A, anche se non è facile, ma dobbiamo dare tutto ogni partita». Nel 2018 a Siena ha conosciuto il tecnico avversario, l'ex Olbia Mignani, e individua cosa serve per fare risultato: «Dobbiamo scendere in campo concentrati. La sconfitta dell'andata ci ha fatto male, loro si erano difesi e hanno colpito esultando molto: andiamo lì per rifarci. Cheddira è molto forte e pericoloso, ma credo che assieme riusciremo a contrastarlo e vincere. A Bari ho giocato contro l'anno scorso e due anni fa: partite molto toste, dovremo avere più fame di loro e non aver paura». Sulla differenza di rendimento fra casa e fuori non ha spiegazioni certe: «Le affrontiamo allo stesso modo, diamo tutto per ottenere i tre punti. Dovremmo forse dare qualcosa in più per vincere in trasferta, ce lo meritiamo».

In crescita

Con Ranieri il Cagliari è la terza miglior difesa della B: tre i gol subiti nel girone di ritorno, come il Genoa, meglio solo Frosinone e Südtirol con due. Per Dossena il cambio modulo, col passaggio alla difesa a tre, ha dato i suoi frutti da subito: «Ci ha dato un po' più di certezze, ma dev'essere tutta la squadra a lavorare per difendere il risultato. Prima o poi il gol lo troviamo, ora ci sentiamo più solidi e questa è la strada giusta: siamo una squadra forte». Su Ranieri: «Ti fa lavorare serenamente, studia gli avversari e chiede attenzione, concentrazione, fame e cattiveria nei 90'». Sull'ambientamento in rossoblù: «A Cagliari mi sono trovato subito bene, legando molto con Altare, Di Pardo, Lella e Falco, poi i tifosi sono una spinta in più. Sono un ragazzo molto tranquillo, senza grilli per la testa, col pregio di pretendere molto da me stesso. I due anni ad Avellino, oltre al primo a Perugia uscito dalla Primavera, mi hanno formato e dato esperienza». Con un punto fisso in testa: «Lavoro ogni giorno per l'obiettivo di giocare in Serie A». Magari già proprio col Cagliari.