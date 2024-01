Dossena non si dà pace 

A fine partita, tocca ad Alberto Dossena dare una spiegazione a una sconfitta che spiegazioni non ne ha. «Ci siamo abbassati troppo», ripete più volte il difensore rossoblù, uno degli ultimi ad arrendersi al destino. Cinico e baro come capita sempre in trasferta. Anche a Frosinone, contro una diretta concorrente. Eppure il Cagliari l'aveva indirizzata nel modo migliore con la rete di Sulemana. E poi? «E poi abbiamo commesso l'errore di abbassarci troppo. Nel primo tempo abbiamo rischiato meno, nel secondo loro sono partiti forte. Dovevamo attaccare di più, invece siamo stati troppo remissivi».

Due partite in una

Non che nel primo tempo si sia visto un Cagliari arrembante, certo. Ma almeno i rossoblù hanno tenuto botta e hanno provato a colpire, come in occasione della rete di Sulemana. Poi il crollo, con Dossena a guidare una difesa circondata dagli avversari, che riuscivano a entrare da tutte le parti. E proprio il numero 4 del Cagliari ha provocato la punizione che Soulé ha trasformato nel 2-1 del sorpasso. Sul finire, l'occasione propizia, un colpo di testa in mischia, ma la terza rete stagionale è sfumata sul balzo di Turati. E così ecco l'ennesimo ko: «Abbiamo sbagliato l'approccio del secondo tempo e abbiamo pagato. Anche se alla fine abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla. Fa male perché era uno scontro diretto. Siamo abituati a non mollare mai e fino all'ultimo abbiamo avuto l'occasione di pareggiarla, il 3-1 è arrivato quando ci siamo aperti».

Mal di trasferta

Ancora una volta il Cagliari affonda lontano da casa. «Sicuramente in casa otteniamo risultati migliori», spiega Dossena. «In trasferta ci manca ancora qualcosa, ma sono certo che in futuro faremo bene anche fuori. E ci tengo a ringraziare i tifosi che sono venuti, ci seguono sempre e mi spiace per loro. Dobbiamo prendere ogni partita come se fosse quella della vita e ottenere più punti possibili per la salvezza». Fiducia totale in Ranieri: «Dobbiamo appoggiarci al mister, conosciamo la sua esperienza e lui deve guidarci alla salvezza. Siamo un grande gruppo, abbiamo delle assenze, soprattutto davanti, ma dobbiamo compattarci e pensare al Torino». Meglio pensare alla sfida di venerdì con i granata: «In settimana parleremo di questa partita, ora l'umore non è dei migliori. Col Torino sarà un'altra battaglia, contro una squadra che gioca uomo contro uomo e non molla mai. Ma in casa dobbiamo fare punti e ce la metteremo tutta».

