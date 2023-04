Dossena monumentale, Lapadula a vuoto 

Nel primo tempo non succede nulla ma ci sono da registrare tre cartellini gialli tutti ai danni degli ospiti: finiscono nel taccuino di Volpi Lucioni, Mazzitelli e Rohden, tutti per gioco scorretto. La ripresa riserva due episodi decisivi: al 49’ Caso cade in area di rigore sulla pressione di Makoumbou e l’arbitro, giustamente, estrae il giallo per simulazione, con il conforto del VAR (silent check). Il secondo episodio si verifica al 58’ quando Volpi assegna, frettolosamente, il penalty a favore dei sardi per un presunto fallo subito da Lapadula. Il direttore di gara viene richiamato dalla sala VAR e, dopo aver visionato l’azione al monitor, revoca correttamente la decisione. Direzione di gara insufficiente dal un punto di vista tecnico e disciplinare: l’arbitro ha fischiato 38 falli (troppi) e ammonito 5 giocatori (eccessivo). Corretti i 6 minuti di extra time in coda al match.