Dossena ministro della difesa Lui gioca, il suo valore aumenta  

La rivoluzione ranieriana in corso nella difesa del Cagliari non lo riguarda. Lui, Alberto Dossena da Brescia, 24 anni, centonovantacinque centimetri colorati di rossoblù, è l’uomo giusto per tutte le ruote. Se il tecnico cambia in ogni occasione il quartetto, o terzetto della retroguardia, così come capitava spesso anche in Serie B, lui è sempre lì, ormai leader di un settore che – in collaborazione col resto della squadra – prende in media un gol a partita. Applaude il tifoso, è felice la società, gongola l’agenzia internazionale che lo rappresenta, la P&P Sport Managements.

Cambi in corsa

Ranieri cambia schieramento ogni partita. Nell’ultima, contro i muscolari bianconeri, ha anche modificato l’assetto, come ha ricordato ieri il nostro Alberto Masu nel suo servizio. Ranieri e il suo staff stanno studiando lo scenario che si troveranno di fronte domenica pomeriggio allo stadio Gewiss di Bergamo, dove Gasperini cercherà di bucare la difesa rossoblù con il “materiale” a disposizione. Il Gasp ha schierato nelle prime due giornate la coppia Lockman-Zapata, variando solo l’uomo alle loro spalle: Pasalic contro il Sassuolo, Koopmeiners contro il Frosinone. Ceduto Zapata, nella gara col Monza ecco Scamacca e De Ketelaere, con il “suggeritore” confermato. A Firenze, confermati l’ex Milan e Koopmeiners, il ritorno di Lockman.

Contro l’Udinese, Ranieri ha proposto una difesa a tre uomini con Wieteska, Dossena e Hatzidiakos, con Zappa e Augello pronti a diventare i quinti ma con compiti di spinta, quando possibile. Oltre Zappa, che tuttavia ha input diversi quando il possesso di palla è rossoblù, Dossena è l’elemento comune nelle scelte dell’allenatore. Un rendimento sempre alto, anche se con piccole distrazioni, ma nel complesso una sicurezza e un atteggiamento che lo hanno fatto già finire nelle note di alcuni club di maggior peso del Cagliari. Dossena, che è legato al Cagliari da un contratto fino al 2027, ha esordito in Serie A proprio in questa stagione, nella partita di Torino.

Gli agenti

«Siamo molto contenti della crescita di Alberto come giocatore, soprattutto se si considera che poco più di 12 mesi fa giocava in Serie C e ora è titolare in una squadra di Serie A come il Cagliari», dicono alla P&P, la società con sede a Montecarlo di Federico e Andrea Pastorello che gestisce decine di calciatori professionisti non solo in Serie A. «Tutto quello che sta ottenendo è merito del suo lavoro. Ottime le sue prestazioni in campo, si è stabilizzato come titolare, si sta impegnando al massimo, sta facendo esperienza e sta crescendo come giocatore ogni settimana». Il valore di mercato, indicato dal sito Trasnfermrkt in poco più di un milione di euro, appare decisamente basso. «Per quanto riguarda il valore di mercato, pensiamo che sia un po' presto per dare un numero effettivo. Credo che potremo dare una valutazione più corretta verso la metà del campionato, è stato giocato appena un mese di gare. Ovviamente crediamo che il suo valore sia cresciuto negli ultimi mesi e probabilmente è molto più alto di quello di Transfermarkt, ma è difficile dare un valore concreto in questo momento, sul quale influisce l’età e il rendimento in un periodo di campionato un po’ più esteso».

