Dossena-Luperto e il triangolo che libera Nicola 

Fuori Dossena, dentro Luperto. E finalmente Nicola. La svolta in tre mosse per il Cagliari che si appresta a chiudere il triangolo. La cessione dell’ex Avellino (il Como fa sul serio) sarebbe compensata dal difensore dell’Empoli. Così, verrebbe in qualche modo indennizzata la liberatoria del club toscano con conseguente annuncio del nuovo allenatore rossoblù, presumibilmente entro questa settimana, al massimo all’inizio della prossima.

Allenatore in pectore

Questione di giorni, magari di ore? Nicola si trova a casa in Piemonte, ha già la valigia pronta, aspetta solo il via libera da parte dei due club per salire sul primo volo utile per Elmas, firmare un contratto biennale con opzione per un’eventuale terza stagione e presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Nel frattempo, è in contatto quotidiano con il direttore sportivo Bonato, con lui sta condividendo tutte le scelte fatte sinora dal Cagliari, compresa quella di non riscattare Petagna, Shomurodov e Oristanio. E c’è chiaramente il suo benestare nell’imminente cambio della guardia nel cuore della difesa.

Come si cambia

L’addio di Dossena pesa e fa rumore, indubbiamente. Consentirà, però, al Cagliari di mettere su un buon tesoretto da reinvestire sul mercato: intanto per Luperto, soprattutto per l’attaccante. In parte, poi, verrà ammortizzato dall’acquisto del centrale scuola Napoli, ventisette anni, due in più del bresciano quindi, esperto quanto serve ma non datato, reduce da una stagione importante e punto fermo di Nicola in Toscana. Un’operazione tecnica e strategica allo stesso tempo. Perché oltre a coprire il buco in difesa, permetterà di soddisfare i “capricci” dell’Empoli soltanto con il pagamento del cartellino. Lasciando tutti felici e contenti (e con la schiena dritta). Compreso Dossena, che è pronto a lasciare l’Isola ma aspetta di capire le reali intenzioni del Bologna prima di accettare l’offerta del Como (che ha già l’accordo col Cagliari).

La grande attesa

Tre mosse in una, dunque. Con Nicola chiave e conseguenza allo stesso tempo. Ragiona da allenatore del Cagliari da subito e si sta portando avanti con il lavoro. Dopo aver pianificato il mercato, sta definendo insieme alla società il programma delle amichevoli precampionato che scandiranno il ritiro estivo, prima ad Asseminello, poi in Val d’Aosta. Smania, tra l’altro, dalla voglia di visitare il “Crai Sport Center”. Sarà la prima cosa che farà, ha confidato a più persone, una volta in Sardegna, subito dopo l’agognata firma.

