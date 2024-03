Dossena: «Liverani? Nessun sassolino» 

La gioia per una vittoria pesantissima, ma anche il fastidio di quel blackout che, in pochi minuti, ha rischiato di rovinare un pomeriggio perfetto. Sotto sotto, Alberto Dossena sorride per aver dimostrato il suo valore, in 95 minuti di battaglia, a quel Fabio Liverani che, un anno fa, lo considerava l'ultima ruota del carro nella difesa del Cagliari. Anche se poi, a fine partita, il difensore rossoblù glissa sulla questione: «No, nessun sassolino, sono solo contento per i tre punti, per la squadra e per me».

Che paura

Una gara messasi in discesa dopo il 3-0, ma che il Cagliari ha deciso di riaprire, dando speranza alla Salernitana: «Non possiamo permetterci di concedere due gol così», sbotta Dossena. «Forse pensavamo di aver già preso i tre punti, ma ci stiamo giocando la salvezza. Mi sono arrabbiato molto e, in settimana, dovremo analizzare quanto accaduto». Per fortuna quei tre punti sono in cassaforte e la classifica sorride: «Ma ora la classifica non la guardiamo, è più importante pensare a una partita alla volta. Ora c'è il Monza e dovremo dare il 110% per vincere». Intanto, il Cagliari si gode le due vittorie di fila con dirette concorrenti: «Successi che danno morale e fiducia, ma sappiamo che ogni partita è complicata». I rossoblù, però, ora sono tutta un'altra storia: «Da Udine tutti stiamo dando qualcosa in più e i risultati si vedono. Il mister ci ha dato la scossa, ma questo gruppo è sempre stato unito e ora, se possibile, lo è ancora di più». (al.m.)

