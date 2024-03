Dossena il più utilizzato 

Altri sei minuti in Serie A, l’altro ieri a Monza, per Kingstone Mutandwa, dopo i tre all’esordio a Empoli. Il 21enne attaccante dello Zambia è stato il ventinovesimo giocatore del Cagliari utilizzato da Claudio Ranieri nel corso della stagione (compresi Edoardo Goldaniga e Gaston Pereiro che hanno lasciato l’Isola nel frattempo). L’unico, sinora, della Primavera di Fabio Pisacane.

Le presenze

Alberto Dossena e Antoine Makoumbou sono i due ad aver giocato di più con il sorpasso dell’ex Avellino allo U-Power Stadium di Monza dopo che il congolese è stato sostituito durante l’intervallo. Curiosamente li separa ora solo un-minuto-uno: 2572 quelli accumulati dal difensore, 2571 dal centrocampista. Sono 2311, invece, i minuti in campo di Zappa, spalmati in 32 partite (contro le 30 di Dossena e Makoumbou). Il terzo portiere Simone Aresti l’unico della prima squadra a non aver mai giocato.

