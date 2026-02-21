Dossena: felice di essere tornato a questi livelli 

«Siamo stati bravi a rimanere uniti e a difendere il risultato fino all’ultimo minuto». Per Alberto Dossena quello con la Lazio è un punto d’oro che muove la classifica e che riporta serenità all’ambiente. «Fino all’espulsione di Mina non ho mai avuto la sensazione di subire gol dalla Lazio. Ci sono state diverse nostre occasioni. Ricordo il palo di Zè Pedro nel primo tempo o il gol annullato a Palestra per fuorigioco. Qualche nostro contropiede poteva essere sfruttato in maniera migliore. È normale che con l’uomo in meno, con la pressione della Lazio nel finale, poteva subentrare la paura di prendere gol. Siamo stati bravi a rimanere uniti e a difendere il risultato. Alla fine dei conti, il punto è giusto».

Partito titolare per la prima volta alla Unipol Domus dal suo ritorno in maglia rossoblù, il difensore bresciano, dopo l’esordio opaco di Roma di due settimane fa, è stato tra i migliori del Cagliari e nel finale, complice l’espulsione di Mina, ha guidato la retroguardia proprio come faceva ai tempi di Claudio Ranieri. «Aspettavo questo esordio alla Domus con frenesia. Volevo giocare in casa davanti a questo pubblico». Dossena si sofferma anche sulla sua prova: «Sono soddisfatto della prestazione e di essere tornato a questi livelli. E anche un po' rammaricato per non aver portato a casa la vittoria. Ma credo che, alla fine, sia un punto d’oro».

Passato e presente

Il difensore ex Como riflette anche su quello che è stato e su ciò che ha trovato nel suo secondo capitolo in maglia rossoblù: «Rispetto alla mia precedente esperienza ho trovato molte più similitudini nel modo di difendere», spiega Dossena, «non credo che il baricentro di questa squadra sia molto più basso di quando giocavo con Ranieri». Un pensiero anche verso i tanti giovani: «Vedo ragazzi con molta gamba e qualità. Purtroppo, in questo momento ci mancano alcuni giocatori per via degli infortuni. Ma non deve essere un alibi. Dobbiamo cercare di portare a casa dei punti nelle prossime partite».

La lotta salvezza

Il pareggio con la Lazio riporta tranquillità. E Dossena è sereno: «La classifica parla chiaro. Siamo a 29 punti, sappiamo che dobbiamo ottenere ancora delle vittorie. Ma sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo. Ci sono molti giovani che recepiscono molto bene le indicazioni del mister. Dobbiamo continuare così e affrontare già l’impegno di Parma con impegno e cattiveria per provare a portare a casa dei punti»

