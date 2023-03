Dossena e Radunovic tra i tifosi Primavera, c’è anche Muzzi  

Il campionato è fermo, ma il Cagliari continua a lavorare. Ieri doppia seduta ad Asseminello per i rossoblù, sempre senza i quattro nazionali Lapadula (ormai recuperato e utilizzabile per le amichevoli con Germania e Marocco), Makoumbou, Obert e Kourfalidis. La squadra, al mattino, ha iniziato con il lavoro in palestra per poi spostarsi sul campo. Al pomeriggio, esercitazioni e partitella a campo ridotto. Allenamento ancora in personalizzato per Luvumbo, Pavoletti e Rog, che puntano a tornare in gruppo la prossima settimana, quando scatterà il conto alla rovescia per la sfida-promozione del primo aprile alla Domus contro il Sudtirol. Oggi squadra di nuovo in campo con una seduta al mattino.

Abbraccio dei tifosi

Aspettando l’amichevole di mercoledì prossimo a Villacidro, una delegazione rossoblù ha fatto tappa a Villagrande Strisaili, ospite dei tifosi del locale Cagliari Club. A rappresentare la società il ds Bonato, i giocatori Radunovic e Dossena e la responsabile eventi Scorcu. Come sempre, l’occasione per un momento di sana passione, tra autografi e foto ricordo.

Muzzi cambia ruolo

Momento delicato, invece, per la Primavera. Dopo il cambio di guida tecnica, con la coppia Pisacane-Battilana che in panchina ha sostituito l’esonerato Filippi, ieri il Cagliari ha annunciato la nomina di Muzzi come nuovo Coordinatore tecnico della Primavera, ruolo ricoperto negli anni scorsi da Conti. Muzzi, quindi, abbandona l’incarico di Club manager per questo ruolo che ha, come si dice nel comunicato del Cagliari, «una funzione fondamentale di raccordo e indirizzo dell’attività a 360 gradi, a supporto dello staff tecnico e trait d’union tra squadra e club». Fermo anche il campionato Primavera, i giovani rossoblù, scivolati ai margini della zona playout, torneranno in campo il primo aprile con la trasferta sul campo della Sampdoria. (al.m.)