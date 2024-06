Dossena e Makoumbou in Champions? 

Prove tecniche di accordo definitivo. Ieri, infatti, il ds del Cagliari Bonato e il collega dell'Empoli Gemmi si sono ritrovati a Milano. Argomento, il via libera dei toscani per Davide Nicola, allenatore in pectore dei rossoblù.

Trovato il sostituto, con D'Aversa, l'Empoli ha fretta di definire il valzer delle panchine. E già oggi potrebbe lasciar andare Nicola, che così potrebbe essere annunciato dal Cagliari come erede di Ranieri alla guida dei rossoblù. I toscani potrebbero anche rinunciare all'indennizzo chiesto fin dall'avvio delle trattative. Ma le due società resteranno in contatto, perché proprio in Toscana il Cagliari potrebbe andare a pescare il rinforzo in difesa, in caso di uscita di Dossena.

Tentazioni

Perché il difensore, arrivato due anni fa dall'Avellino e diventato una colonna portante della retroguardia del Cagliari, ha diverse richieste e il ds Bonato aspetta di sentire quella più intrigante, leggasi ricca. C'è il Bologna, che sul piatto mette circa 7-8 milioni e il fascino della partecipazione alla Champions. Ma c'è anche il Como, neopromosso, ma con una proprietà ricca e ambiziosa, che è pronto a superare l'offerta del Bologna per portare Dossena in riva al lago. Dove ritroverebbe l'ex compagno in rossoblù Edoardo Goldaniga, con cui sta facendo le vacanze, insieme alle rispettive compagne, prima a New York e poi alle Isole Vergini.

Ecco quindi che, in caso di partenza di Dossena, il Cagliari potrebbe bussare proprio alle porte dell'Empoli per il sostituto, uno tra Ismajli e Luperto.

Caccia alle punte

Attenzione al futuro di Dossena (ma anche di Mina, che da oggi sarà protagonista con la Colombia in Copa America), però il Cagliari sa di dover soprattutto rinforzare l'attacco. Dove troverà spazio Kingstone, fresco di rinnovo fino al 2027. E seguendo la linea verde, il ds Bonato parla con l'Inter del classe 2005 Francesco Pio Esposito, la scorsa stagione in prestito allo Spezia e già nel giro dell'Under 21. Con l'Inter si parla anche per un possibile ritorno di Oristanio, anche se l'ex Volendam è nel mirino del Genoa, che potrebbe inserirlo nell'affare che porterebbe il portiere Martinez a Milano, e del Venezia, che lo chiede come parziale contropartita per Tessman. Ma davanti servono anche giocatori già pronti, ecco perché torna di moda il nome di Nzola, che la Fiorentina cercherà di cedere se a Firenze dovesse arrivare Retegui. E attenzione a Niang, svincolato e uomo-salvezza di Nicola a Empoli. Infine, da registrare l'attenzione dell'Atalanta per Makoumbou, col possibile inserimento dell'esterno Zortea, anche lui già allenato da Nicola a Salerno.

RIPRODUZIONE RISERVATA