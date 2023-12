Dossena e Goldaniga in difesa del Cagliari 

Punti fermi e punti d’appoggio nella ricerca continua della quadra là dietro e nella fase difensiva in generale. Lo stesso Ranieri lo va ripetendo da settimane: «Stiamo lavorando per chiudere una partita senza subire reti». E in nome dell’agognato “clean sheet”, si aggrappa ai suoi due pilastri. Alberto Dossena lo è ormai da un anno ininterrottamente, Edoardo Goldaniga lo è diventato nell’ultimo mese e mezzo. In grande spolvero entrambi, determinati e lucidi anche nella tempesta. Sono il paradosso nel Cagliari che ha incassato 26 gol in 14 giornate (soltanto la Salernitana ha fatto peggio). Il bresciano “vede” addirittura la Nazionale. E attorno a loro, Sir Claudio sta provando a costruire un’impalcatura più stabile che consenta di sorreggere il peso di qualsiasi tipo di avversario e di sopperire agli errori individuali, come quello di Hatzidiakos che sabato scorso all’Olimpico ha spianato la strada alla Lazio. E deciso, di fatto, la gara.

Nato per la Serie A

Coppia d’acciaio. Dossena e Goldaniga sembrano trovarsi a occhi chiusi e completarsi a vicenda. Un’affinità cementata in campo e fuori. Nella sosta di ottobre hanno condiviso anche un viaggio a Londra insieme alle rispettive compagne. E il primo a capire che tra i due potesse esserci un’alchimia tecnica-tattica-caratteriale è stato proprio Ranieri. L’ascesa di Dossena (incredibilmente ignorato da Liverani per sei mesi in Serie B) è coincisa proprio con il ritorno in Sardegna dell’allenatore di Testaccio, anche se il primo a puntarci era stato Pisacane nel suo breve interregno, contro il Cosenza. Da allora, l’ex Avellino ha saltato solo la trasferta di Perugia per infortunio e parte della gara con la Roma, l’unica cominciata dalla panchina (con effetti, guarda caso, devastanti per il reparto). Implacabile nell’uno contro uno, ha una capacità di recupero pazzesca anche quando parte con uno-due metri di ritardo. Fa sembrare così semplici anche gli interventi più difficili. Ancora deve migliorare nella gestione del pallone, dettagli. Debuttante sulla carta, sembra nato per la Serie A e fa già gola a diverse big. Pure il ct Spalletti lo segue, lo studia e potrebbe tastarlo presto a Coverciano.

Mister serenità

Più sofferta ma altrettanto entusiasmante l’ascesa di Goldaniga. Ha trascorso tutto il pre campionato con la valigia pronta, gli acquisti di Wieteska e Hatzidiakos lo hanno fatto poi scalare ulteriormente nella gerarchia difensiva. L’ultimo tra gli ultimi. Ha giocato il primo tempo della gara d’esordio a Torino poi nemmeno un-minuto-uno nelle successive sei giornate. Schierato addirittura titolare all’ottava, contro la Salernitana, e da allora non è più uscito. Dietro quel viso da bravo ragazzo c’è un animo agonistico spietato. Risolve con naturalezza anche le situazioni più apprensive trasmettendo in questo modo serenità all’intero reparto. Non a caso, i compagni lo chiamano “mister serenità”. Lunedì Goldaniga sfida anche il passato avendo giocato nel Sassuolo per due campionati, l’ultimo, però, interrotto a gennaio proprio per trasferirsi al Cagliari. Quell’anno Dionisi (ancora oggi allenatore dei neroverdi) gli ha concesso solo una manciata di minuti contro il Genoa in tutto il girone d’andata. Quale occasione migliore per farsi rimpiangere.

RIPRODUZIONE RISERVATA