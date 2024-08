Dossena e Goldaniga, ex diversi 

Hanno indossato per oltre cento volte la maglia del Cagliari. Per 58 partite Alberto Dossena, 42 le presenze rossoblù di Edoardo Goldaniga. Lasciando però tracce diverse nell’ambiente, nel tifo, nella storia recente del club. Oggi lavorano nella stessa società, a Como, ma la prima uscita ha già dato indicazioni su come sia il “borsino” dei due ex, che lunedì affronteranno la squadra di Davide Nicola: nella sfida con la Juventus, Goldaniga ha giocato 90 minuti su 90, recupero compreso, mentre Dossena – acquisto pesante dell’estate, l’uomo a cui si pensava di affidare il ministero della difesa – è rimasto a guardare, in panchina. Calcio d’agosto, sia chiaro, ma era la prima di campionato, dopo un lungo periodo di preparazione nel quale c’è stata anche l’amichevole di luglio a Chatillon con il Cagliari.

Ex diversi

"Ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie e trovare compagni di viaggio che sono diventati famiglia. Lascio quest’isola consapevole di aver dato sempre tutto me stesso per questa maglia”, così Dossena su Instagram sette settimane fa, nel giorno della cessione alla società dei fratelli Artono, i miliardari indonesiani che hanno fatto la loro fortuna con le sigarette ai chiodi di garofano Djarum, fino a diventare i proprietari della Bank Central Asia. Dossena è andato via quasi in punta di piedi, mantenendo quel profilo silenzioso e riservato che lo ha contraddistinto. Diverso il rapporto che Goldaniga aveva costruito con l’ambiente: “In questi due anni ho creato dei rapporti umani incredibili, sia all’interno del mondo Cagliari Calcio ma anche fuori. Voglio ringraziare tutto il Cagliari. Abbiamo condiviso insieme sofferenze ma anche gioie indelebili. Non voglio dimenticare nessuno, ma una menzione speciale va ai miei compagni di viaggio… un gruppo unico, speciale, con valori umani fuori dal comune”. Parole più “forti”, rese ancora più significative, in occasione delle trasferte lombarde del Cagliari, dalla presenza costante di Goldaniga nello spogliatoio o nel ritiro rossoblù. Quasi a non voler interrompere quel feeling. “Golda” in un anno ha centrato due promozioni: col Cagliari e poi, arrivato a gennaio 2024, con il Como.

La difesa

Nell’ambizioso Como di Fabregas la concorrenza nel reparto arretrato è fortissima. Oltre Goldaniga e Dossena, sono arrivati Varane – ex Real Madrid e Manchester United – e Alberto Moreno, ex di Siviglia, Liverpool e Villareal. Con la Juve, al fianco di Goldaniga, ha giocato Federico Barba, prelevato dal Pisa. Insomma, si sgomita e per ora, è Dossena a star fuori. Chissà se per la sfida con il “loro” Cagliari, Golda e Dossena li vedremo insieme. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA