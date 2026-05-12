Dossena-Davis, l’indagine prosegue 

Nessuna decisione sul caso Dossena-Davis, dopo le accuse di aver ricevuto epiteti razzisti del calciatore dell’Udinese verso quello del Cagliari e la smentita del difensore rossoblù e della società. Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura federale sul caso delle presunte offese rivolte a Kenan Davis durante la partita di sabato scorso a Cagliari. Oltre al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura federale, già agli atti, “andranno acquisiti, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti”.

Nel finale dell’ultima partita di campionato alla Unipol Domus, come è noto, si era accesa una mischia – senza esclusione di colpi – quando l’attaccante bianconero aveva accusato Dossena di avergli rivolto offese. La questione non si era chiusa in campo, ma era proseguita via social e attraverso comunicati delle due società, in difesa dei loro tesserati. Il caso, quindi, resta aperto, in attesa che la Procura federale concluda questo supplemento di indagine. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA