Dossena, con lui zero gol subiti: «Devo migliorare» 

Da quando Alberto Dossena è diventato titolare il Cagliari non ha più preso gol. Tre partite dall’inizio per lui e tutte chiuse con la porta inviolata, dato che i rossoblù non collezionavano addirittura da ottobre 2012: nella circostanza tre vittorie di fila in Serie A, sempre per 1-0 ai danni di Torino, Bologna e Sampdoria. La sua prova è una delle poche note liete di ieri: «Sicuramente sono molto contento delle ultime partite: Ranieri ci ha portato tanta consapevolezza e fiducia», l'analisi del difensore sulle prestazioni dopo l'esonero di Liverani, che non gli aveva mai dato una chance da titolare. «Il nostro obiettivo è non prendere gol, sappiamo di dover difendere al meglio. Col Cittadella non abbiamo segnato ma abbiamo tutte le qualità per farlo». Fino al cambio in panchina, nelle prime diciotto giornate, solo sei squadre avevano subito più dei 23 gol incassati dai rossoblù di Liverani, mentre nelle ultime tre nessun'altra è stata capace di non prenderne neanche uno.

La novità

Fino al 26 dicembre Dossena era uno dei pochissimi giocatori del Cagliari mai impiegati dall'inizio, nemmeno in Coppa Italia a Bologna dove molti avevano avuto la loro prima (e in certi casi unica) maglia dal primo minuto in stagione. Cinque presenze tutte da subentrato, spesso allo scadere, fino alla svolta col Cosenza quando Pisacane (in panchina in attesa di Ranieri) lo ha preferito a sorpresa ad Altare, Capradossi e Goldaniga. Conferma poi arrivata nelle prime due di ritorno, con Como e Cittadella: ieri, al "Tombolato", Dossena è stato insuperabile in difesa ingaggiando un duello tutto fisico con Maistrello, che era all'esordio da titolare in Serie B. «Una bella sfida, combattuta: è bello averne di questo tipo con il contatto fisico, per un difensore come me è una cosa che piace. Ranieri mi sta dando tanta fiducia e sono contento di questo: mi sono sempre fatto trovare pronto. Da quando sono qui ho lavorato per migliorarmi e voglio proseguire guardando avanti e in maniera positiva».

A un passo dal gol

Dossena ieri, oltre a contribuire al clean sheet con la buona prestazione difensiva, è stato anche il più pericoloso. Nel primo tempo è andato due volte vicinissimo a segnare: Kastrati gli ha negato lo 0-1 fra il 13' e il 14', su altrettanti tentativi di testa che potevano indirizzare la sfida a favore del Cagliari. «Sicuramente il rammarico c'è, però dobbiamo comunque guardare il lato positivo. Ovvero: nelle ultime tre partite abbiamo collezionato 7 punti. Poi sono dispiaciuto perché potevo realizzare il mio primo gol con questa maglia, però sono sicuro che prima o poi arriverà». Per il classe '98, preso dall'Avellino con un quadriennale, non ci sono stati problemi nel passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre: «Non ho preferenze, nel senso che in entrambi i casi mi trovo bene. Con Ranieri stiamo lavorando in tutti e due i modi. Ora dobbiamo guardare avanti, alla prossima sfida». E Dossena cercherà la quarta volta da titolare (con la porta inviolata).