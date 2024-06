Dossena-Como, manca la firma 

Le vacanze insieme alle Isole Vergini e, al rientro, Alberto Dossena potrebbe seguire l'ex compagno e amico Edoardo Goldaniga a Como. Dove lo attende un importante contratto triennale con una squadra sì neopromossa, ma che sogna in grande con i fratelli Robert Budi e Michael Bambang Hartono, gli indonesiani con un patrimonio, stimato da Forbes, di circa 22 miliardi di dollari a testa.

In riva al lago

Due estati fa Dossena era reduce da una stagione in chiaroscuro all'Avellino: 27 presenze in Serie C e un'altra nei playoff. L'ex ds Capozucca lo aveva pescato su segnalazione di Gasperini, che lo aveva visto crescere a Bergamo nell'Atalanta. Operazione low cost per il Cagliari da neanche 200 mila euro, con una percentuale su una futura rivendita a favore degli irpini. E Dossena, dopo esser stato considerato l'ultima delle riserve da Liverani, ha fatto l'esordio da titolare con Pisacane per diventare poi una pedina intoccabile con Ranieri. Una vera e propria esplosione per il difensore bresciano classe '98, capace di confermarsi anche in Serie A, dove ha chiuso l'anno con 35 presenze e 2 reti (una al Monza e l'altra a Torino contro la Juventus), finendo sotto i riflettori. Prima le avances del Bologna, poi l'entrata in scena decisa del Como, che vuol fare una squadra che possa essere subito protagonista. E così ecco Belotti per l'attacco e Dossena per la difesa.

Ieri Cagliari e Como hanno trovato un principio di accordo, 8 milioni subito (con un 10%, 800 mila euro, da girare all'Avellino) e altri 2 di bonus. Per definire l'affare solo gli ultimi dettagli e, naturalmente, l'ok del giocatore, che avrebbe comunque già dato il suo assenso, dopo aver assaporato la colonna sonora della Champions che avrebbe trovato a Bologna.

La chiave

Un “sì” che arriverà presto, magari subito al rientro in Italia di Dossena dalle vacanze. A quel punto, il Cagliari dovrà cercare il sostituto per una difesa dove anche l'altro centrale titolare della scorsa stagione, Yerry Mina (impegnato con la Colombia in Copa America) è tutt'altro che certo di giocare ancora in rossoblù, col Cruzeiro e non solo in pressing. Ecco quindi che il ds Bonato potrebbe prendere due piccioni con una fava, acquistando dall'Empoli il centrale Sebastiano Luperto, chiudendo il cerchio per il via libera dei toscani a Davide Nicola. Operazione dove è soprattutto l'Empoli ad aver fretta, avendo già trovato il sostituto (D'Aversa) e col rischio di arrivare al primo luglio col tecnico torinese ancora a libro paga. Ecco perché tutte le strade portano a un'ufficialità che dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima.

E sempre la prossima settimana con l'Inter potrebbe essere definito l'arrivo, in prestito, del giovanissimo attaccante Francesco Pio Esposito (classe 2005). E a proposito di attaccanti, Lapadula (in campo nella notte col Perù in Copa Amerita) resta nel mirino di Pisa, Brescia e Palermo in primis. Infine, a centrocampo, piace l'esterno Nadir Zortea, di proprietà dell'Atalanta, al Frosinone nell'ultima stagione.

