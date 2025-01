Dosi di cocaina per i giorni di festa, 49enne denunciato  

Intensificati i controlli ad alto impatto durante il periodo delle festività. Servizi di prevenzione in tutto il territorio provinciale da parte dei carabinieri che due giorni fa hanno denunciato un 49enne di origine straniera per detenzione di cocaina. L’uomo non si è fermato all’alt dei militari nel centro di Abbasanta e con la sua auto ha cercato di fuggire verso la zona industriale di Norbello: arrivato nelle vicinanze dell’Eurospin il 49emnne ha buttato un involucro dal finestrino della macchina e ha continuato la sua fuga. Dopo un inseguimento, i carabinieri hanno raggiunto l’uomo e lo hanno bloccato al campo sportivo di Norbello. A quel punto è stato identificato e perquisito: aveva con sè cocaina suddivisa in quattro dosi (complessivamente circa 6 grammi si stupefacente) nascoste dentro un pacchetto di sigarette. La droga era pronta per esere spacciata nei giorni a cavallo di Capodanno.

Nel corso dello stesso servizio sono stati identificate e controllate 21 persone, 16 automezzi e 2 esercizi pubblici. I controlli dei carabinieri del Comando provinciale proseguono anche con l’aiuto delle squadre operative e le unità cinofile dei Cacciatori Sardegna di Abbasanta.

