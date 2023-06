Dosi di cocaina nel trolley, arrestato alla stazione dei treni 

Operazione dei Baschi verdi nella stazione ferroviaria di Olbia, un uomo di 46 anni, Maurizio Loi, originario di Guspini, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno fermato Loi per un normale controllo. Nel suo trolley, stando a quanto segnalato al pm di turno, Alessandro Bosco, sono state trovate 30 dosi di cocaina, peso complessivo trenta grammi. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza della droga. L’uomo, difeso dall’avvocato Gabriele Mariotti, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio, l’arresto è stato convalidato.

RIPRODUZIONE RISERVATA