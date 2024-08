d’Oro la “rosa” del poetto 

Tre indizi fanno una prova: se vinci al Poetto, vinci l’oro olimpico. Dopo i triatleti Alex Yee e Cassandre Beaugrand, ieri è toccato all’americana Kristen Faulkner, vincitrice per distacco con un attacco a 3km dall’arrivo della prova in linea di ciclismo a Parigi. Trentuno anni, originaria dell'Alaska ma adesso residente a Girona, Faulkner aveva vinto la crono di apertura del Giro d’Italia femminile a Cagliari nel 2022. Poi, con indosso la maglia rosa, si era tuffata nelle acque della Prima Fermata. I successi in Sardegna accomunano le prime quattro classificate delle gara di ieri, tre delle quali arrivate a giocarsi in volata le altre due medaglie, a 58”: la leggenda olandese Marianne Vos (argento) aveva vinto la terza tappa, a Olbia, in cui la belga Lotte Kopecky (ieri bronzo) era giunta sesta, dopo due quarti posti a Cagliari e Tortolì. La quarta classificata è l’ungherese Blanka Vas, vincitrice della tappa di Sassari nel Giro 2023. Migliore azzurra Elisa Longo Borghini, bronzo a Rio e a Tokyo, nona a 3'05”. ( c.a.m. ).

