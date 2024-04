Dormiva nel furgone con la moglie, 18enne portato fuori e ucciso 

MILANO. I killer, quattro o cinque, hanno rotto i finestrini del furgone Ducato in cui dormiva con la moglie incinta, probabilmente con dei martelli telescopici. Poi l’hanno trascinato fuori dal mezzo e gli hanno sparato alcuni colpi di pistola calibro 7,65. Tre l’hanno raggiunto al torace e a un braccio: per Jhonny Sulejmanovic, 18 anni, bosniaco nato a Torino, non c’è stato nulla da fare, è morto dopo il suo arrivo al Policlinico. Teatro dell’omicidio, alle 3.30 della notte fra giovedì e ieri, via Varsavia, estrema periferia di Milano, davanti all’Ortomercato, dove a quell’ora i mezzi che portano le merci sono già in moto. Il movente potrebbe essere nella rivalità con altre fazioni di nomadi a cui Jhonny, o qualcuno a lui vicino, potrebbe aver fatto uno sgarro. I killer hanno agito a volto scoperto, senza curarsi di altre persone che dormono in alcuni camper nella via, compresi i genitori e i fratelli di Jhonny. Chi gli ha sparato - ben più di tre colpi, a giudicare dai bossoli trovati a terra - era già stato alcune ore prima al furgone; volevano invitare Jhonny a prendere una birra, ha detto la moglie, portata in ospedale sotto choc. Lei aveva detto al marito di non andare con quella gente e lui le aveva dato retta. Ma più tardi sono tornati, su un’auto diversa. «Hanno picchiato me e mio marito - ha detto la donna intervistata da Pomeriggio Cinque - dopo hanno sparato. Io sono scappata, sono caduta e quel signore voleva picchiarmi, mi correva dietro. Io sono scappata via, mi sono nascosta, lui è tornato dietro di me, hanno picchiato mio marito e gli hanno sparato». Il 18enne ha percorso qualche metro, prima di essere soccorso dal fratello. Le telecamere della zona potrebbero aver visto molto, compresi i numeri di targa delle auto degli assassini.

