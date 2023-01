Dormitorio chiuso dopo dieci giorni 

«Il progetto resta in piedi, nessun passo indietro». Antonello Spanu, neodirettore della Caritas di Sassari, interviene sulle ragioni della chiusura, da circa tre giorni, del dormitorio di via Duca degli Abruzzi. Una struttura riaperta lo scorso 23 dicembre, dopo un fermo di diversi mesi, gestita da Comune ed ente diocesano, e destinata ai senzatetto cittadini. «Parlare di chiusura è scorretto. Stiamo analizzando una problematica che è sorta». Ovvero l’ingresso nell’ostello “con la forza”, nei giorni scorsi, da parte di alcuni ospiti fuori dall’orario consentito. «Sono entrati arbitrariamente alle 22.20, nonostante fossero stati avvisati che non era permesso arrivare dopo le 22». «Un’azione da far west», così viene definita, compiuta da circa cinque persone, alcune delle quali peraltro «non autorizzate», che avrebbero rovinato le serrature, «di loro però già molto compromesse».

I colloqui

Il gesto del gruppo ha causato prima l’intervento della Municipale e poi quello della polizia di Stato alla presenza dello stesso Spanu. «Ma hanno capito subito di aver fatto un errore e sono usciti senza fare problemi. Da parte nostra non faremo nessuna denuncia perché chi sbaglia va accompagnato alla comprensione e non punito». Per questo, insieme agli operatori dei servizi sociali, si è aperto un confronto con gli autori dell’episodio anche per responsabilizzarli e chiarire le regole della struttura così da poterli riaccogliere: «Non però in una logica di controllo. Stiamo investendo nelle dinamiche relazionali». Con le difficoltà del caso perché «sulla strada non c’è nulla di ortodosso» e il dormitorio rappresenta «la soglia tra il totale abbandono e la possibilità di promuovere un percorso positivo». Quindi bisogna governare il processo attraverso quel lavoro di ascolto «che si vede meno ma è fondamentale». E dove si include anche il «colloquio approfondito» previsto per l’accesso che aveva destato qualche perplessità. «Si tratta solo di “leggere” caso per caso», spiega Spanu che poi nega la presunta sporcizia dei locali al momento della riapertura: «È falso. Avevamo sanificato tutto».

Senzatetto

Resta il problema dei senza fissa dimora a Sassari, che insieme a Cagliari, secondo la recente indagine Istat, è tra le città in cui è più rilevante la presenza di chi vive sotto le stelle, una popolazione complessa da registrare, soprattutto quella straniera. E adesso ci si augura la riattivazione del dormitorio. «Può darsi – conclude Antonello Spanu - che si riapra anche domani».