VaiOnline
Stefania Redolfi, Aou Cagliari
29 ottobre 2025 alle 00:19

«Dormire bene è un pilastro della salute» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I disturbi del sonno costituiscono un insieme di condizioni che alterano la quantità, la qualità o la regolarità del sonno, compromettendo il benessere fisico, psicologico e sociale della persona.

«“Dormire bene è un pilastro della salute”. La nuova dichiarazione scientifica dell’American Heart Association conferma che non conta solo la durata del sonno (le famose sette-nove ore a notte), ma anche regolarità, continuità e soddisfazione percepita. Andare a letto sempre più tardi del previsto, risvegli frequenti o stanchezza diurna possono aumentare il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2, obesità e malattie cardiovascolari», afferma con chiarezza Stefania Redolfi, professore associato di Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università degli studi di Brescia, e dirigente medico al Centro per la Diagnosi e la Cura dei disturbi del sonno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari: «Il sonno frammentato o troppo breve (meno di sette ore) è legato a pressione arteriosa che non cala durante la notte, aritmie e sindrome cardiometabolica. Anche l’eccesso (più di nove ore) non è innocuo: si associa a rigidità arteriosa e ictus. Variare troppo gli orari tra giorni feriali e weekend – il cosiddetto “jet lag sociale” – aumenta fino al 20% il rischio di sovrappeso e infiammazione cronica».

«La Sardegna, terra di longevità, offre un contesto interessante», mette in evidenza la professoressa: «Studi sugli anziani delle “blue zones” isolane indicano ritmi di vita regolari, esposizione alla luce naturale e sonnellini pomeridiani moderati: abitudini che favoriscono un sonno di qualità e potrebbero contribuire alla bassa incidenza storica di cardiopatie gravi. Tuttavia, nelle aree urbane e costiere più giovani si osserva un crescente squilibrio: orari sballati, turni di lavoro irregolari e uso notturno di dispositivi elettronici stanno erodendo il tradizionale equilibrio sonno-veglia».

Come clinico, Redolfi consiglia di difendere la regolarità: «Mantenere orari costanti, limitare caffeina e alcol serali, ridurre le luci blu dei dispositivi e curare l’ambiente della camera da letto. Se compaiono russamento forte, apnee notturne o sonnolenza diurna, parlarne col medico: la diagnosi e il trattamento precoce di disturbi come l’apnea ostruttiva del sonno possono ridurre significativamente il rischio cardiovascolare. Il sonno non è tempo perso, ma una terapia naturale: proteggerlo significa investire nel cuore e nella longevità, in Sardegna come ovunque».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  