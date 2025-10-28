I disturbi del sonno costituiscono un insieme di condizioni che alterano la quantità, la qualità o la regolarità del sonno, compromettendo il benessere fisico, psicologico e sociale della persona.

«“Dormire bene è un pilastro della salute”. La nuova dichiarazione scientifica dell’American Heart Association conferma che non conta solo la durata del sonno (le famose sette-nove ore a notte), ma anche regolarità, continuità e soddisfazione percepita. Andare a letto sempre più tardi del previsto, risvegli frequenti o stanchezza diurna possono aumentare il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2, obesità e malattie cardiovascolari», afferma con chiarezza Stefania Redolfi, professore associato di Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università degli studi di Brescia, e dirigente medico al Centro per la Diagnosi e la Cura dei disturbi del sonno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari: «Il sonno frammentato o troppo breve (meno di sette ore) è legato a pressione arteriosa che non cala durante la notte, aritmie e sindrome cardiometabolica. Anche l’eccesso (più di nove ore) non è innocuo: si associa a rigidità arteriosa e ictus. Variare troppo gli orari tra giorni feriali e weekend – il cosiddetto “jet lag sociale” – aumenta fino al 20% il rischio di sovrappeso e infiammazione cronica».

«La Sardegna, terra di longevità, offre un contesto interessante», mette in evidenza la professoressa: «Studi sugli anziani delle “blue zones” isolane indicano ritmi di vita regolari, esposizione alla luce naturale e sonnellini pomeridiani moderati: abitudini che favoriscono un sonno di qualità e potrebbero contribuire alla bassa incidenza storica di cardiopatie gravi. Tuttavia, nelle aree urbane e costiere più giovani si osserva un crescente squilibrio: orari sballati, turni di lavoro irregolari e uso notturno di dispositivi elettronici stanno erodendo il tradizionale equilibrio sonno-veglia».

Come clinico, Redolfi consiglia di difendere la regolarità: «Mantenere orari costanti, limitare caffeina e alcol serali, ridurre le luci blu dei dispositivi e curare l’ambiente della camera da letto. Se compaiono russamento forte, apnee notturne o sonnolenza diurna, parlarne col medico: la diagnosi e il trattamento precoce di disturbi come l’apnea ostruttiva del sonno possono ridurre significativamente il rischio cardiovascolare. Il sonno non è tempo perso, ma una terapia naturale: proteggerlo significa investire nel cuore e nella longevità, in Sardegna come ovunque».