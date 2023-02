Doria: turnazione di pediatri nel paese 

Guasila da mesi senza pediatra: l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria è al lavoro per trovare una soluzione al problema che, tra l’altro, riguarda anche altri centri dell’Isola. «La carenza di pediatri in Sardegna - spiega - rappresenta una criticità sulla quale siamo impegnati per arrivare a una soluzione strutturale che possa invertire la tendenza alla progressiva emorragia di medici dovuta a una mancata programmazione che parte da lontano. Per questa ragione è indispensabile riattivare la seconda scuola di specializzazione nell’Università di Sassari, riportando quindi a due il numero di scuole in Sardegna. Aspetto che rappresenta una priorità di la Giunta che a questo scopo nell’ultima Finanziaria ha inserito risorse per arruolare docenti nelle discipline più carenti a livello di sistema sanitario regionale, tra cui, appunto la pediatria. Sia chiaro, non parliamo di una carenza di professionisti che riguarda solo la nostra regione, ma recuperare capacità formativa è la strada da percorrere e un tema che stiamo ponendo sul tavolo nazionale».

La sindaca Paola Casula, anche in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni, da tempo ha intrapreso una vera e propria battaglia per riportare il pediatra nel paese della Trexenta. «Da medico e da sardo - continua l’assessore - non posso che apprezzare lo spirito che anima la prima cittadina di Guasila nella tutela delle fasce più deboli della popolazione. Purtroppo, nonostante sia stato aperto un avviso per la ricerca di un sostituto del pediatra di libera scelta che ha lasciato vacante la sede a luglio, a oggi non è stato possibile trovare un medico disposto ad accettare l’incarico. Dal confronto avuto con l’Ares, a cui ho chiesto di fornirmi un quadro puntuale, risulta siano oggi cinquanta i bambini di Guasila nella fascia 0-14 anni non assegnati a uno specialista. Ovviamente l’auspicio è che la sede vacante possa trovare copertura al più presto, ma ho chiesto ad Ares e al Distretto del Sarcidano di valutare anche altre soluzioni immediate, come l’assegnazione ai pediatri degli ambiti più vicini, Mandas e Senorbì, che oggi assistono già tanti pazienti, o la possibilità di coprire la sede di Guasila, qualora ci fosse la disponibilità, con una turnazione da parte dei pediatri degli ambiti limitrofi ma più distanti, Isili e Nurri, ciascuno oggi con meno di cinquecento assistiti».