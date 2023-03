Doria, scontro con l’opposizione: «Mi mettono i bastoni fra le ruote» 

Continua il botta e risposta tra l’assessore alla Sanità Carlo Doria e l’opposizione in Consiglio regionale. I consiglieri di minoranza del Nord Sardegna, Desirè Manca, Daniele Cocco, Gianfranco Ganau, Gian Franco Satta e Antonio Piu replicano alle dichiarazioni dell'assessore dei giorni scorsi durante la sua audizione in Consiglio comunale a Ozieri: «Dichiarazioni agghiaccianti», dicono.

«Lunedì abbiamo un incontro con tutti i direttori generali dell'Aou e della Asl, con tutti i consiglieri regionali del Nord Ovest Sardegna di maggioranza, perché a quelli di opposizione do la frittata già preparata, perché altrimenti mi mettono i bastoni tra le ruote» ha detto l'assessore. «La mia amica Desirè - ha insistito Doria - che non trova occasione per sparlare in giro, quindi non ho necessità di averla, né lei, né altri».

La replica è arrivata unitaria dai cinque consiglieri di minoranza: «Doria non è un rappresentante del popolo sardo eletto dai cittadini, ma un tecnico nominato dal presidente Solinas, e non può arrogarsi il diritto di non convocare a nessuna riunione chi democraticamente è stato eletto dal popolo sardo perché lo rappresentasse. Doria - proseguono i consiglieri - ha convocato un consiglio comunale chiuso, in cui non poteva parlare nessun cittadino e nessun rappresentante del mondo della sanità, ma soltanto i consiglieri comunali, eliminando così ogni possibilità di contraddittorio».

Non si è fatta attendere la controreplica di Doria: «Purtroppo è già iniziata evidentemente la campagna elettorale e ho avuto riprova dello scarso interesse da parte dell'opposizione in genere, e di alcuni consiglieri regionali in particolare, a trovare soluzioni condivise». Per l’assessore, la minoranza «utilizza i pazienti più fragili, come gli oncologici, a scopo propagandistico. Oggi non è più il tempo di riunioni che non siano operative, oggi è necessario dare in tempi brevi quelle risposte che i pazienti attendono da troppo tempo». L'assessore dice di voler «scegliere con la maggioranza del Consiglio regionale le soluzioni che reputo più corrette, che spero verranno gradite anche dai colleghi dell'opposizione e non osteggiate in modo pretestuoso come purtroppo accade».

